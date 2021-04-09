Pilotos a seguir en el E-Prix de Roma de la Fórmula E

La alta competitividad que existe en la Fórmula E impide que existan claros favoritos en la antesala de una carrera; sin embargo, hay antecedentes que permiten moldear una idea –por ligera que sea- acerca del rumbo que podría tomar o los personajes con potencial para consagrarse.

De cara a las rondas 3 y 4 de la campaña, que se correrán en Roma, es posible augurar un buen desempeño de Mitch Evans, piloto de Jaguar Racing, quien se ha mostrado ofensivo en sus pasadas visitas a Italia. En una de ellas, salió victorioso y en otra, sucumbió en la última vuelta, frente al brasileño Lucas Di Grassi.

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Otro de los corredores con expectativas a su alrededor es el británico Sam Bird, también de Jaguar, quien se llevó la más reciente carrera del serial eléctrico, llevada a cabo el pasado 27 de febrero, en Diriyah, Arabia Saudita.

El de Roehampton es segundo en el campeonato y, con su triunfo en el medio oriente, se convirtió en el único piloto en la historia de Fórmula E en haber conseguido, al menos, una bandera a cuadros en cada temporada disputada, por lo que llegará con la confianza de haberse afianzado ya en un lugar privilegiado de la joven historia que posee la categoría.

Quizá, el candidato con mayor probabilidad de escalar a lo más alto este sábado es el neerlandés Nyck de Vries, de Mercedes EQ. Pese a que no tiene experiencia en la capital italiana, su estatus de líder en el la clasificación y su victoria en la carrera inaugural lo convierten en una amenaza para cualquier aspirante a la corona.

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Aunque su fuerte está en el ‘short run’, el alemán André Lotterer y el francés Jean-Éric Vergne también tendrán un reflector encima, luego de las actuaciones que han dejado en las calles de Roma. Entre penalizaciones y chispazos, ambos han impuesto récords en tiempo de vuelta y aspiran, esta vez, a mantener su ritmo para entrar en la contienda principal.

Cuándo y dónde ver la Fórmula E

Las carreras 3 y 4 de la Fórmula E podrás verlas totlamente en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App, los días 10 y 11 de abril.

Sábado 10 de abril: 8:50 AM

Domingo 11 de abril: 5:50 AM

No te pierdas la máxima experiencia del automovilismo eléctrico a través de TV Azteca Deportes.