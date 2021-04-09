La Fórmula E vuelve a Roma para continuar su temporada

La Fórmula E está de regreso en Roma para las Rondas 3 y 4 del Campeonato del Mundo y, aunque se trata de una ciudad que cuenta con la experiencia de albergar más de un E-Prix, presentará múltiples novedades que vuelven imperdible la segunda parada del 2021.

El cambio más significativo, por obvias razones, es la introducción de un nuevo diseño del Circuito Cittadino dell'EUR, mismo que se modificó con la mira puesta en la extensión de un margen de rebase que, aseguran, derivará en un mejor espectáculo.

El piloto brasileño, Lucas Di Grassi, declaró: “El nuevo trazado es fantástico; tiene rectas más largas y rápidas y ofrece más oportunidades para adelantar. Estoy seguro de que a los fans les encantará; No puedo esperar para correr ahí”.

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Con el paso de los años, la ciudad de los gladiadores se ha consolidado como una las favoritas, no sólo de los aficionados al automovilismo y al serial en específico, sino de los corredores, que la han llegado a calificar como “un lugar de ensueño para cubrirte de gloria”.

El circuito solía tener 19 curvas y constaba de 3 mil 385 kilómetros, cifras que aumentaron con las adecuaciones y lo convirtieron en la segunda pista más extensa de la historia de la Fórmula E, por detrás de la ubicada en Beijing.

El ámbito estético, no obstante, es sólo una parte del atractivo. La esencia del deporte motor está presente y, a este fin de semana, la clasificación llega así:

1) Nyck De Vries – Mercedes-EQ – 32 puntos

2) Sam Bird – Jaguar Racing – 25 puntos

3) Robin Frijns – Envision Virgin Racing – 22 puntos

En el campeonato por equipos, el orden ha mutado poco en comparación con el cierre de la campaña 2019-2020 y es casi congruente con el desempeño individual mostrado arriba. La pequeña diferencia es que Jaguar lidera y los ‘Flechas Plateadas’ acechan. La única escudería que no ha sumado unidades este curso es BMW | Andretti Motorsport, que marcha en la duodécima posición.

¿Cómo, cuándo y dónde?

Cuándo y dónde ver la Fórmula ELas carreras 3 y 4 de la Fórmula E podrás verlas totlamente en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App, los días 10 y 11 de abril.

Sábado 10 de abril: 8:50 AM

Domingo 11 de abril: 5:50 AM

No te pierdas la máxima experiencia del automovilismo eléctrico a través de TV Azteca Deportes.