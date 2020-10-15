Félix da Costa revela lo difícil que fue el camino para coronarse en la Fórmula E

Los aficionados tienen ahora una imagen de un Antonio Félix da Costa arrasador en la ABB FIA Fórmula E tras haber aplastado a sus rivales en Berlín, pero no toda la temporada fue así. Este fue el camino del portugués para consagrarse campeón de la categoría eléctrica.

Antonio Félix da Costa cambió de BMW i Andretti Motorsport a DS Techeetah para el campeonato 2019/20 con el claro objetivo de convertirse en un contendiente al título, aunque era un gran desafío, ya que tendría como compañero de equipo a Jean-Eric Vergne, el bicampeón reinante.

El inicio no fue sencillo para da Costa, ya que en la ronda doble de Ad Diriyah que marcó la luz verde para la temporada, apenas fue 14° y décimo, dejando a Arabia Saudita con solamente dos puntos en su cuenta personal.

La segunda cita, sin embargo, sería el comienzo de algo grande para el portugués, quien estuvo a las puertas de la victoria en Santiago de Chile antes de terminar segundo tras ser adelantado por Maximilian Gunther en la última vuelta por problemas en la temperatura de su batería, mientras que en la Ciudad de México volvía a ser segundo luego de iniciar noveno.

A finales de febrero, la Fórmula E llegaba a Marrakech, donde da Costa confirmaba que sería un hombre a tener muy en cuenta en la pelea por el campeonato al ganar desde la pole position en territorio marroquí.

Después de esa ronda la temporada entraría en un receso forzado por la pandemia del coronavirus y recién se reiniciaría en agosto con el programa especial e inédito de seis carreras en nueve días en Berlín, utilizando tres circuitos diferentes diseñados en el antiguo aeropuerto de Tempelhof.

Da Costa tomó desde donde había dejado en Marrakech y ganó las dos primeras carreras en Berlín desde la pole position, lo que lo dejaba a las puertas del título.

El piloto del DS Techeetah sería cuarto en la siguiente cita y luego segundo detrás de su compañero, Jean-Eric Vergne, para sellar su nombre como nuevo campeón de la ABB FIA Fórmula E.

Ya consagrado campeón, da Costa tuvo su primer abandono de la temporada en la quinta carrera berlinesa y sería noveno en la última competencia de la temporada 2019/20.

Acompaña el paso a paso de António Félix da Costa desde la pretemporada en Valencia hasta sus carreras consagratorias en Berlín.