Los otros porteros que tendrían una oportunidad ante la lesión de Malagón para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Escrito por: Diego Gonzalez | DR

La grave lesión de Luis Ángel Malagón, por la cual André Jardine tuvo una opinión que anticipó todo, hoy sacude a la Selección Nacional de México, sabiendo que no podrá jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese marco, Javier Aguirre se ve obligado a barajar nuevas opciones para la portería mexicana.

La lesión que tuvo Luis Ángel Malagón y sus posibles reemplazos en México

A pesar de que Guillermo Ochoa fue humillado en su último partido en Chipre, “Memo” es realmente una pieza que el “Vasco” Aguirre toma en cuenta como reemplazo de Malagón. El guardameta del Club América sufrió una rotura del tendón de Aquiles, una de las peores lesiones para un deportista y tendrá hasta 6 meses de recuperación.

lesion luis angel malagon 2026

Así, el “Vasco” deberá buscar otro portero para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Raúl “Tala” Rangel tendría un lugar asegurado. En tanto, Ochoa podría jugar su sexto Mundial (igualando el récord de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo). También suenan Carlos Acevedo, Andrés Gudiño, Carlos Moreno, Luis García y Sebastián Jurado.

Raúl ‘Tala’ Rangel: El favorito de la Liga MX con Chivas

Raul Rangel Chivas

Uno de los nombres que más fuerza toma es el de Raúl ‘Tala’ Rangel. El actual portero de las Chivas de Guadalajara ha demostrado regularidad en el torneo local y es una constante en las recientes convocatorias del combinado azteca. Es el principal candidato para ocupar una de las plazas que dejará vacante Malagón.

El regreso de la leyenda: Guillermo Ochoa y su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026

Guillermo Ochoa AEL Limassol

A sus 40 años, "Paco Memo" sigue activo y rindiendo a un buen nivel como titular en el AEL Limassol del futbol de Chipre. Tiene una vasta experiencia en torneos internacionales y ha disputado 5 veces la Copa Mundial de la FIFA. Si juega la de 2026, llegará al récord.

Carlos Acevedo: Experiencia en procesos anteriores

Carlos Acevedo, portero de la Selección Mexicana

El portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo, es otro de los arqueros con más probabilidades de recibir la llamada. Ha sido parte de varios procesos de la Selección Mexicana en los últimos años. El rendimiento de su equipo no es el mejor pero él mantiene su buen rendimiento.

Javier Aguirre amplía el panorama para la Selección Nacional de México

Al margen de Tala, Memo y Acevedo, hay otros candidatos a ir a la Copa del Mundo con la Selección Nacional. Los nombres que toman más fuerza son Carlos Moreno (Pachuca), Sebastián Jurado (FC Juárez), Andrés Gudiño (Cruz Azul) y Luis García Palomera (Toluca). Malagón abrió una puerta compleja.

