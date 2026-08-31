Filtran el refuerzo que tenía amarrado América pero de última hora se cayó

En las últimas semanas el Club América confirmó la llegada del colombiano Óscar Perea, refuerzo que llegó a apuntalar el apartado ofensivo de la institución y que ya se presentó en el marcador gracias a las oportunidades que le ha concedido el técnico charrúa, Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

En esencia, el Club América buscaba un elemento que pudiera trascender por las bandas y, de hecho, en su momento sonó el nombre de Oussama Idrissi, quien ya sabía lo que era trabajar con el entrenador uruguayo. Ahora bien, ¿cuál fue la razón por la que el marroquí no formó parte de este proyecto?

Por esta razón Oussama Idrissi no llegó al América

Almada le pidió a la directiva del Club América la llegada de un extremo por izquierda y, en la conversación, apareció el nombre de Oussama Idrissi, quien ha sido vinculado con la institución durante varios periodos de transferencias debido al nivel mostrado en los Tuzos.

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La realidad:



Idrissi ha declarado más de una vez que a pesar de que han llegado ofertas por él, se encuentra feliz en Pachuca. https://t.co/O1CqMvyDF6 pic.twitter.com/DTAzdqyW0p — Tuzologia.net (@Tuzologia) August 26, 2026

Sin embargo, el portal Medio Tiempo reveló que el delantero marroquí no habría sido validado por Guillermo Almada una vez que este tomó las riendas del América. La fuente detalla que el acuerdo entre clubes estaba hecho, por lo que habría sido el uruguayo el que declinó esta situación.

Se sabe que Guillermo Almada y Oussama Idrissi no terminaron con una buena relación cuando ambos formaron parte de Pachuca. Ante ello, el club decidió hacer caso del interés de su entrenador, por lo que en cuestión de días declinaron la oportunidad de fichar al elemento africano.

¿Cuáles son los números de Oussama Idrissi en Pachuca?

Luego del paso que vivió en España mediante el Sevilla de LaLiga, Oussama Idrissi recayó en los Tuzos del Pachuca en 2023, por lo que ya suma alrededor de tres años en la institución. En esta cantidad de tiempo, el marroquí acumula 19 anotaciones y 31 pases a gol en 117 juegos disputados.