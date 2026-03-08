VIDEO: ¡Casi a los golpes! La tensa pelea entre jugadores de Pachuca pese a ganarle al Puebla

Pachuca atraviesa un gran momento en cuanto a resultados, pero el vestidor parece no estar en sintonía con la situación actual del equipo. Esto quedó demostrado luego de la victoria de los Tuzos por 2-1 frente a Puebla en la Jornada 10 del Clausura 2026, donde Enner Valencia y Luis Quiñones protagonizaron un tenso cruce que estuvo cerca de irse a los golpes en pleno terreno de juego.

Si bien es cierto que consiguieron los tres puntos, los jugadores de Pachuca se vieron muy molestos en el Estadio Hidalgo. En redes sociales empezó a circular un video donde ambos futbolistas están teniendo una fuerte discusión. Si bien la situación no parecía grave, en un momento, los dos jugadores se encararon y estuvieron muy cerca de llegar a los golpes. Sin embargo, los compañeros intervinieron para que la situación no pase a mayores.

Enner Valencia protagonizó una pelea con Luis Quiñones

Los futbolistas de los Tuzos se decían de todo cuando los demás miembros del plantel llegaron para tranquilizar las cosas y, principalmente, para evitar que ambos llegaran al contacto físico. Esta situación llama mucho más la atención teniendo en cuenta el buen momento que atraviesa Pachuca en cuanto a resultados, por lo que ahora se comenzó a especular con posibles problemas dentro del vestidor del equipo que entrena Esteban Solari.

Pachuca se mantiene en silencio

Hasta el momento, el cuadro hidalguense no se ha pronunciado sobre la pelea que tuvieron Valencia y Quiñones en el campo de juego, aunque la afición espera que el club aclare qué fue lo que sucedió entre ambos.

Además, ninguno de los dos futbolistas han revelado públicamente qué fue lo que originó el problema entre ambos. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, ya que mientras algunos jugadores del Pachuca festejaban la victoria ante La Franja, Quiñones y Valencia protagonizaron un acto de violencia.

Pachuca y su buen momento en el Clausura 2026

En silencio, los Tuzos llegaron a colocarse en la cuarta posición del Clausura 2026 con 20 unidades, a 5 puntos del líder Cruz Azul. Arrastran una racha de 2 victorias consecutivas, habiendo derrotado a Necaxa en la Jornada 9 y ahora venciendo a Puebla en la Jornada 10. Dentro de la Liga BBVA MX, los de Hidalgo arrastran 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Por este motivo, la pelea entre Quiñones y Valencia hizo aún más ruido. Mientras tanto, los fanáticos esperan que solo haya sido un altercado del partido.