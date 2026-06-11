El país que no juega el Mundial 2026 pero tiene locura por una selección: se preparan para el debut

A más de 15 mil kilómetros de distancia de México y Norteamérica, un país que ni siquiera participa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a demostrar una pasión difícil de explicar. A pocas horas del debut de una selección, miles de aficionados tomaron las calles para celebrar como si su propio equipo estuviera a punto de jugar.

La selección que provoca esa locura es Argentina. En las últimas horas se viralizó un video grabado en Bangladesh donde se observan camiones repletos de aficionados vestidos con el jersey albiceleste, mientras recorren las calles en la previa del estreno del conjunto sudamericano en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio ante Argelia.

Bangladesh y Argentina: una pasión que nació mucho antes de Lionel Messi

Aunque hoy Lionel Messi es el principal referente de esta conexión, la historia comenzó varias décadas atrás. El vínculo entre Bangladesh y Argentina tiene raíces que mezclan historia, política y futbol. Durante años, el país asiático mantuvo un fuerte sentimiento antiimperialista derivado de su pasado bajo dominio británico.

Ese contexto hizo que el Mundial de México 1986 marcara un antes y un después. Cuando Diego Maradona lideró la victoria argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, muchos ciudadanos de Bangladesh interpretaron aquel triunfo como una especie de revancha.

🇧🇩🇦🇷 | No empezó el Mundial 2026 pero el hermano pueblo de Bangladesh ya está alentando a la Selección Argentina de Fútbol. pic.twitter.com/9IRBOZCow6 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 9, 2026

Argentina y Bangladesh siguen unidos por Messi y el equipo

Con el paso de los años, el fanatismo no desapareció. Por el contrario, fue pasando de generación en generación hasta convertirse en una tradición cultural. La llegada de Leo Messi prolongó esa identificación y permitió que nuevas generaciones mantuvieran su apoyo a la Albiceleste.

Durante cada Mundial o Copa América, las calles de Daca se llenan de banderas argentinas. En la capital abunda la presencia de la camiseta albiceleste se vuelve habitual en distintos eventos del país.

Los números detrás de la conexión entre Bangladesh y Argentina

La distancia entre Bangladesh y Argentina supera los 17 mil kilómetros, pero eso no ha impedido que millones de personas sigan de cerca cada partido de la Albiceleste. El fenómeno comenzó tras la Copa Mundial de la FIFA México 1986 con Diego Maradona, continúa con Messi y se sigue viendo en las calles en la previa a este Mundial.

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