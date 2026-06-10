La estrategia de Argelia para ganarle a Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Argelia, dirigida por el estratega bosnio Vladimir Petkovic, decidió que el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se recorra bajo el más estricto secreto. Tras haber protagonizado uno de los resultados más resonantes de la preparación pre-mundialista al imponerse por 1-0 ante Países Bajos, el combinado africano se encuentra en la recta final de su puesta a punto. Y no quiere que nadie conozca sus movimientos, por lo que este miércoles jugará un duelo de preparación ante Bolivia sin transmisión de TV y a puertas cerradas.

En Kansas, este duelo se convirtió en una operación de inteligencia táctica. Con el debut en el Grupo J frente a la Selección Argentina marcado en el calendario para el próximo martes 16 de junio, el cuerpo técnico adoptó una postura innegociable: no quieren que un solo detalle estratégico llegue a ojos de Lionel Scaloni.

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Blindaje absoluto: Sin cámaras ni testigos

Para asegurar que la planificación del debut se mantenga bajo llave, Petkovic ha ordenado que se dispute a puertas cerradas. La medida es drástica: no habrá televisación, el acceso al estadio estará restringido y no se permitirá la presencia de público ni de medios de comunicación en las gradas.

El objetivo está vinculado a la intención de utilizar este ensayo para ajustar los últimos engranajes de su equipo titular. Al tratarse de la formación que, en teoría, saltará al campo de juego para enfrentar a los campeones del mundo, cualquier filtración de información, cambios posicionales o estrategias de pelota parada podría representar una ventaja competitiva cedida al rival.

¿Irá el equipo que piensa para jugar ante Argentina?

No habría demasiado misterio en inferir que el DT insistirá con el mismo once que batió a los neerlandeses a fin de pulir detalles para el estreno. En ese caso, la formación africana sería Luca Zidane; Achref Abada, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Rayan Aït-Nouri; Riyad Mahrez, Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Mohamed Amoura y Amine Gouiri.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.