Países Bajos 0-0 Uzbekistán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 8 de junio; marcador online

Cumpliendo con el deseo del seleccionador Ronald Koeman de medirse a rivales de diferentes continentes, la selección de Países Bajos cierra su ciclo de amistosos enfrentando a un sinodal asiático, tras haber chocado previamente con Noruega (Europa), Ecuador (Sudamérica) y Argelia (África).

La Oranje llega golpeada tras registrar un balance mixto (G1, E1, P1) que culminó con una sorpresiva derrota 0-1 frente a Argelia el pasado miércoles. Ubicados como la séptima mejor selección del planeta, los neerlandeses aún no justifican su etiqueta de favoritos. De cara a un exigente Grupo que compartirán con Japón, Suecia y Túnez, afinar el funcionamiento es urgente para evitar encadenar dos derrotas consecutivas por primera vez desde junio de 2023.

En la otra mitad de la cancha, Uzbekistán busca lamerse las heridas tras caer 0-2 ante la coanfitriona Canadá esta misma semana. Dicho tropiezo cortó una racha invicta de seis compromisos (G5, E1) bajo la dirección técnica de la leyenda italiana Fabio Cannavaro.

La derrota ante los canadienses significó la primera vez que Uzbekistán se quedó sin marcar en la era Cannavaro, rompiendo una cuota de diez goles en sus seis duelos previos.

Los White Wolves se preparan para un histórico debut mundialista en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Colombia.

Pronóstico del Países Bajos vs Uzbekistán hoy lunes 8 de junio 2026

El favoritismo europeo es indiscutible en las principales plataformas de juego a nivel internacional:

Victoria de Países Bajos: 1.25 a 1.30 (Favorito amplio)

1.25 a 1.30 (Favorito amplio) Empate: 5.00 a 5.50

5.00 a 5.50 Victoria de Uzbekistán: 9.00 a 10.50

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