AL MOMENTO: Los países que terminaron en el GRUPO L para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Estos países ya saben quiénes serán sus rivales en el Mundial 2026 en el Grupo L
El Mundial 2026 está prácticamente definido y este viernes 5 de diciembre quedaron definidos los sectores de la primera ronda y uno de los más llamativos es el Grupo L que se jugará entre los Estados Unidos y Canadá y que tendrá como cabeza de serie a Inglaterra.
Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026: Todos los rivales que tuvo México en la fase de grupos de los mundiales del Siglo XXI
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
Así quedó definido el Grupo L del Mundial 2026
Inglaterra quedó instalada en el Grupo L como cabeza de serie, luego de que Tom Brady sacara la última bola de la tómbola y como primer rival del sector tendrá que enfrentarse a Croacia.
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Cómo se jugará el Grupo L del Mundial 2026
Jornada 1
- 17 de junio - Inglaterra vs Croacia - Toronto
- 17 de junio - Panamá vs Ghana - Dallas
Jornada 2
- 23 de junio - Inglaterra vs Panamá - Boston
- 23 de junio - Ghana vs Croacia - Toronto
Jornada 3
- 27 de junio - Ghana vs Inglaterra- Nueva York
- 27 de junio - Croacia vs Panamá - Filadelfia
Te puede interesar: Gustavo Alfaro, DT de Paraguay sobre enfrentar a México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “No tomo tanto en cuenta los rivales...”