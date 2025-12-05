AL MOMENTO: Los países que terminaron en el GRUPO L para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Mundial 2026 está prácticamente definido y este viernes 5 de diciembre quedaron definidos los sectores de la primera ronda y uno de los más llamativos es el Grupo L que se jugará entre los Estados Unidos y Canadá y que tendrá como cabeza de serie a Inglaterra.

DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026

Así quedó definido el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra quedó instalada en el Grupo L como cabeza de serie, luego de que Tom Brady sacara la última bola de la tómbola y como primer rival del sector tendrá que enfrentarse a Croacia.

Grupo L



Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Cómo se jugará el Grupo L del Mundial 2026

Jornada 1



17 de junio - Inglaterra vs Croacia - Toronto

17 de junio - Panamá vs Ghana - Dallas

Jornada 2

23 de junio - Inglaterra vs Panamá - Boston

23 de junio - Ghana vs Croacia - Toronto

Jornada 3

27 de junio - Ghana vs Inglaterra- Nueva York

27 de junio - Croacia vs Panamá - Filadelfia

