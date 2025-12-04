Sorteo Mundial 2026: Todos los rivales que tuvo México en la fase de grupos de los mundiales del Siglo XXI

México se prepara para conocer a sus próximos rivales en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo este viernes desde Estados Unidos. Al ser uno de los anfitriones, la Selección Nacional forma parte del Bombo 1 y ya tiene asignada la primera plaza del grupo A.

Luego de una decepcionante participación en Qatar 2022, en donde no pudo alcanzar los octavos de final tras empatar con Polonia, perder con Argentina (un rival habitual en las Copas del Mundo) y vencer a Arabia Saudita, México tiene mayores expectativas de cara al 2026, dado que parte del certamen se jugará en el país.

Si no quiere sufrir una eliminación temprana de nueva cuenta, el seleccionado tricolor deberá revisar ediciones anteriores de la Copa del Mundo y tener en cuenta los fallos y aciertos del pasado, especialmente contemplando sus seis participaciones en el Siglo XXI.

Las fases de grupos de México en el Siglo XXI

En el Sorteo Final del Mundial de Corea y Japón 2002, México fue incluida en el grupo G junto a Italia, Croacia y Ecuador. Pese a que se trataba de un emparejamiento complejo, la Selección Nacional estuvo a la altura: sumó 7 puntos (venció a Croacia y Ecuador y empató con Italia) y se clasificó en el primer lugar.

Cuatro años más tarde, en la Copa del Mundo de 2006, el seleccionado tricolor se quedó con el segundo puesto del grupo D con cuatro puntos. Una victoria ante Irán, un empate frente a Angola y una derrota con Portugal le alcanzaron para meterse con lo justo en los octavos de final.

En Sudáfrica 2010, México fue parte del grupo de la muerte junto al país anfitrión, Uruguay y Francia (que venía de ser subcampeona del mundo). En aquella ocasión, el equipo superó las expectativas y avanzó como segundo luego de un empate ante los locales, una derrota frente a los sudamericanos y un histórico triunfo contra los europeos.

FIFA

Casualmente, en 2014 de nueva cuenta le tocó compartir grupo con el organizador y una vez más pudo acceder a los octavos de final como segundo. En aquella ocasión, finalizó la primera fase invicta con siete puntos tras superar a Camerún y Croacia, y empatar con Brasil.

Rusia 2018 tuvo una de las victorias más recordadas de la Selección Nacional en el último tiempo, ni más ni menos que ante Alemania, la vigente campeona del mundo. Además, enfrentó a Corea del Sur (le ganó) y a Suecia (perdió) y pasó de nueva cuenta como segunda.

Qatar 2022 fue la primera y hasta ahora única vez en el Siglo XXI en que México no logró pasar la fase de grupos. Si bien, sumó cuatro puntos tras enfrentar a Polonia, Argentina y Arabia, cifra que le valió para clasificar en otras oportunidades, la diferencia de gol con los europeos la condenó definitivamente.