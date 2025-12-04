Gustavo Alfaro, DT de Paraguay sobre enfrentar a México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “No tomo tanto en cuenta los rivales...”

A un día del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comienzan a llegar los invitados a Washington. Entre los entrenadores que ya se hicieron presentes en la sede del evento se encuentra el DT de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien no le dio tanta importancia a los rivales que pueda tener el cuadro Guaraní durante el certamen del siguiente año.

“No tomo tanto en cuenta los rivales que puedan tocar, todo lo que te pueda tocar está bien. Ya clasificar es una cuestión de privilegio y para mí lo más importante es que los jugadores de Paraguay lleguen bien a esa contienda. Sabemos que cualquier rival que tengamos va a ser complejo y difícil...”, dijo el estratega a su llegada al Aeropuerto Internacional Washington-Dulles.

Sobre la posibilidad de abrir la Copa Mundial de la FIFA enfrentando a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, Gustavo Alfaro no descarta la ilusión de disputar el juego inaugural.

“Me tocó la inauguración en el Mundial de Qatar con Ecuador. Es el partido que está mirando el mundo pero uno tranquilo, que toque lo que tenga que tocar…”, agregó el DT de Paraguay.

Finalmente, ante una Copa Mundial de la FIFA que se va a disputar con 48 equipos, el entrenador asegura que la logística va a ser una parte muy importante en el desarrollo del torneo que va a tener a tres países como sede compartida.

“Es distinto, ojalá que funcione bien la logística. A veces los traslados son fundamental, va a ser clave el tema de la logística. Es un partido más que va a tener el campeón…”, puntualizó.