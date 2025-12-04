deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay sobre enfrentar a México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “No tomo tanto en cuenta los rivales...”

En entrenador de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, ya se encuentra en Washington para el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay
Oscar Rodríguez, Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

A un día del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comienzan a llegar los invitados a Washington. Entre los entrenadores que ya se hicieron presentes en la sede del evento se encuentra el DT de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien no le dio tanta importancia a los rivales que pueda tener el cuadro Guaraní durante el certamen del siguiente año.

“No tomo tanto en cuenta los rivales que puedan tocar, todo lo que te pueda tocar está bien. Ya clasificar es una cuestión de privilegio y para mí lo más importante es que los jugadores de Paraguay lleguen bien a esa contienda. Sabemos que cualquier rival que tengamos va a ser complejo y difícil...”, dijo el estratega a su llegada al Aeropuerto Internacional Washington-Dulles.

Sobre la posibilidad de abrir la Copa Mundial de la FIFA enfrentando a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, Gustavo Alfaro no descarta la ilusión de disputar el juego inaugural.

“Me tocó la inauguración en el Mundial de Qatar con Ecuador. Es el partido que está mirando el mundo pero uno tranquilo, que toque lo que tenga que tocar…”, agregó el DT de Paraguay.

Finalmente, ante una Copa Mundial de la FIFA que se va a disputar con 48 equipos, el entrenador asegura que la logística va a ser una parte muy importante en el desarrollo del torneo que va a tener a tres países como sede compartida.

“Es distinto, ojalá que funcione bien la logística. A veces los traslados son fundamental, va a ser clave el tema de la logística. Es un partido más que va a tener el campeón…”, puntualizó.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez, Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador
Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
×
×