Y a todo esto, ¿qué dijo Alejandro Zendejas de que Estados Unidos quedó fuera del Mundial 2026?

Alejandro Zendejas terminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de que Estados Unidos fuera eliminado por Bélgica en los Octavos de Final. El futbolista del Club América tuvo pocos minutos durante el torneo, pero se despidió con un mensaje en el que dejó de lado el resultado deportivo.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino cayó por 4-1 frente al conjunto belga y terminó su camino en el certamen que disputó como uno de los países anfitriones. Días después, Zendejas utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo que significó vivir su primera experiencia mundialista.

Qué dijo Alejandro Zendejas tras la eliminación de Estados Unidos

Alejandro Zendejas compartió varias fotografías de su participación en la justa veraniega y acompañó la publicación con un breve mensaje.

“Un verano que nunca olvidaré. Eternamente agradecido por los recuerdos”, escribió el atacante en su cuenta de Instagram.

El jugador azulcrema no realizó un análisis sobre la derrota contra Bélgica ni habló sobre el rendimiento colectivo de Estados Unidos. Su reacción estuvo enfocada en la experiencia personal que representó disputar por primera vez una Copa del Mundo.

Pese a la eliminación, Zendejas destacó los recuerdos que se llevó del torneo. El atacante cumplió uno de los principales objetivos de su carrera después de ser incluido por Pochettino en la lista definitiva del combinado estadounidense.

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Cuántos minutos jugó Zendejas en la Copa del Mundo

La participación de Alejandro Zendejas fue limitada. El futbolista del América solamente tuvo actividad en el último partido de la Fase de Grupos, cuando ingresó durante la segunda parte de la derrota por 3-2 frente a Turquía.

Zendejas entró al minuto 76 y acumuló cerca de 22 minutos, considerando el tiempo añadido. Esos fueron sus únicos minutos durante toda la competencia, debido a que permaneció en el banquillo en los demás compromisos.

Alejandro Zendejas, jugador de Estados Unidos|Crédito: @azensaa_ / IG

El extremo no fue utilizado en la Ronda de 32 contra Bosnia y Herzegovina ni en los Octavos de Final ante Bélgica. Pochettino se inclinó por otras alternativas ofensivas durante los partidos de eliminación directa.

Qué sigue para Alejandro Zendejas tras el Mundial

Una vez finalizada su participación con Estados Unidos, Zendejas deberá reincorporarse al América para comenzar su preparación de cara al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El atacante buscará recuperar ritmo después de contar con poca actividad en el Mundial. Además, tendrá como objetivo mantenerse dentro de las convocatorias de Estados Unidos y pelear por un papel más importante durante el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.