Guillermo Almada levanta el teléfono para amarrar a estrella de la Selección Mexicana

Guillermo Almada asumió como nuevo entrenador del Club América y los cambios comienzan a notarse durante la pretemporada. Sin embargo, el técnico uruguayo buscará efectuar ciertos cambios dentro del plantel azulcrema respecto al equipo que solía utilizar André Jardine durante su última etapa en el club. En este contexto, el conjunto de Coapa ya habría iniciado gestiones por un talentoso futbolista de la Selección Mexicana.

Se trata de Luis Chávez, mediocampista que actualmente juega en el Dinamo de Moscú. Si bien es cierto que varios medios confirmaron que la transferencia ya estaba acordada, aún restan pequeños detalles para que su regreso a la Liga BBVA MX sea concreto. En este contexto, el propio Guillermo Almada se habría metido en la negociación para tratar de convencer al futbolista del equipo de Javier Aguirre.

Guillermo Almada levanta el teléfono por Luis Chávez

Según diversos reportes, el entrenador uruguayo habría tomado la decisión de intervenir de forma directa en la negociación por el mediocampista. Guillermo Almada habría tenido una llamada telefónica personal con Luis Chávez mientras este se encontraba concentrado con la Selección Mexicana previo al duelo contra Inglaterra. Cabe recordar que el técnico charrúa ya había dirigido al futbolista en su etapa con Pachuca.

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El jugador mexicano tenía previsto utilizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como vidriera para abrirse nuevas puertas en el Viejo Continente. Sin embargo, Chávez ha tenido un rol secundario bajo las órdenes del ‘Vasco’ Aguirre, situación que ha complicado su futuro en Europa, por lo que el América busca aprovechar esta oportunidad para seducir al futbolista con un regreso a la Liga BBVA MX.

|Crédito: Instagram/@lc24

El presente contractual de Luis Chávez en Rusia

Luis Chávez mantiene contrato vigente con el Dinamo Moscú hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su salida no depende únicamente de una negociación directa con el jugador. Además, el vínculo contempla una opción para extenderlo por un año más por parte del club ruso, lo que le da al Dinamo una posición fuerte ante cualquier interés de otro equipo.

El mediocampista mexicano llegó al futbol ruso en agosto de 2023, después de su etapa con Pachuca, y firmó un contrato de cuatro años. En ese contexto, el verano de 2026 aparece como un momento clave: al quedarle solo una temporada asegurada de contrato, el Dinamo Moscú podría escuchar ofertas si no tiene previsto renovarlo o ejecutar la opción de extensión.

En lo deportivo, Chávez volvió a tener actividad oficial con el Dinamo tras una larga recuperación por lesión, lo que también puede influir en su futuro inmediato dentro del club ruso y en el mercado.