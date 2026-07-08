OFICIAL: Club América se refuerza con un futbolista de Pumas UNAM para el Apertura 2026

Mientras Pumas vs América se jugará en CU en pleno Mundial 2026, el mercado de fichajes se sigue moviendo incluso entre este clásico. Pues en las últimas horas se confirmó la incorporación de un futbolista formado en las fuerzas básicas del conjunto universitario antes de llegar a las Águilas de Coapa.

Así como fue oficial que Pumas sumó un refuerzo con pasado del América, ahora pasó lo mismo pero al revés. Resulta que las Águilas ficharon a Sebastián Venegas Barrera, mediocampista de 21 años con pasado en los universitarios. El fichaje puede ser clave para el proyecto de Guillermo Almada.

¿Quién es Sebastián Venegas Barrera, ex Pumas que llega al América?

Este martes 7 de julio se hizo oficial la llegada de Sebastián Venegas al Club América a través de sus redes sociales. El volante de 21 años dejó atrás su etapa con Pumas UNAM para comenzar una nueva aventura en Coapa, donde buscará abrirse camino dentro del plantel azulcrema.

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Venegas inició su formación en distintos equipos juveniles antes de incorporarse a las categorías inferiores de Pumas en 2022. Su crecimiento fue constante. Se consolidó como uno de los referentes de las divisiones menores y llegó a portar el gafete de capitán en la categoría Sub-18.

La trayectoria de Sebastián Venegas en Pumas

Durante su paso por Pumas, el mediocampista formó parte de las categorías Sub-18, Sub-19 y Sub-23. También realizó la pretemporada con el primer equipo en 2024 y debutó en la Liga BBVA MX el 1 de marzo de 2025 frente a Chivas, al ingresar de cambio en el Estadio Olímpico Universitario.

Además, fue campeón con la Sub-18 como capitán y levantó el título del Apertura 2025 con la Sub-21. También integró convocatorias del primer equipo para distintos compromisos. Venegas tuvo su debut profesional en marzo de 2025, cuando disputó 45 minutos en Pumas vs. Chivas.

Sebastián Venegas Banegas y el mensaje tras ser fichado por el Club América

“Los tiempos de Dios son perfectos. Muy agradecido con Dios por abrirme esta nueva puerta. Gracias al club por la confianza y la oportunidad: lo asumo con mucha ilusión, compromiso y humildad. Gracias también a mi familia por su apoyo incondicional, por impulsarme a seguir luchando por este sueño y por estar siempre a mi lado”, expresó en sus redes sociales.

