Panamá vs Croacia: HORA EXACTA para ver el partido de Coco Carrasquilla vs Luka Modric del Grupo L

Este martes 23 de junio el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un duelo de estilos que promete sacar chispas en la mitad de la cancha. La Selección de Panamá se juega la vida y el orgullo frente a la experimentada Croacia. Más allá de lo que significa el partido en la tabla de posiciones, los reflectores están puestos en un duelo individual de auténticos directores de orquesta: el canalero Adalberto "Coco" Carrasquilla frente a la leyenda viviente, Luka Modrić.

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Para que no te pierdas este histórico enfrentamiento en territorio mexicano, te presentamos todos los detalles de la agenda televisiva.

¿A qué hora inicia el Panamá vs. Croacia?

El silbatazo inicial está programado para hoy martes 23 de junio a las 17:00 horas (5:00 PM), tiempo del centro de México. El escenario para esta batalla de supervivencia será el Estadio de Toronto, donde ambas escuadras llegan heridas y con la urgencia absoluta de sumar tres puntos tras haber tropezado en sus respectivos debuts de la jornada inaugural.

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El partido representa una oportunidad de oro para el futbol de la Concacaf. "Coco" Carrasquilla, actual referente y motor dinámico de Panamá, tendrá la prueba más grande de su carrera internacional al intentar neutralizar y superar en la distribución a Luka Modrić. El astro croata, en el que representa su último baile mundialista, buscará imponer las condiciones de su emblemático ritmo de juego para rescatar a una Croacia que no tiene margen de error tras su doloroso descalabro ante Inglaterra.

Por su parte, los panameños, dirigidos por Thomas Christiansen, demostraron un fútbol sumamente digno ante Ghana, cayendo cruelmente en el último suspiro del encuentro. Hoy, con la velocidad por las bandas y el orden táctico en la medular de Carrasquilla, los canaleros confían en dar la campanada del torneo.

