El papá de Messi se llevó este secreto a la tumba y apenas hoy se conoció

Mientras Lionel Messi le dedicó una emotiva despedida pública a su padre Jorge Messi, también comenzaron a conocerse historias que durante años permanecieron lejos de los reflectores y que muestran otra faceta del padre del capitán argentino.

Jorge Messi, papá de Leo, realizó un gesto solidario con un hospital de Rosario que terminó teniendo un impacto enorme. Ayudó a formar a médicos, enfermeros y hemoterapistas en Barcelona para desarrollar un programa de trasplantes de médula ósea pediátrica.

El gesto de Jorge Messi con un hospital de Rosario

La historia la reveló el médico Jorge Tartaglione, quien contó que Jorge Messi se había acercado al municipio de Rosario con la intención de ayudar a niños que atravesaban un problema de salud similar al que Leo había tenido en su infancia.

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En un principio, su intención era hacerse cargo de los tratamientos de esos niños. Más tarde surgió una alternativa: ayudar a capacitar a los profesionales necesarios para realizar trasplantes de médula ósea.

"Jorge Messi"



Por esto que revelaron sobre el papá de Messi: "Llevaba médicos argentinos a Barcelona para que se formaran, aprendieran sobre trasplantes de médula ósea y los traía de vuelta. Gracias a eso, a día de hoy se hicieron más de 100 trasplantes en Rosario". pic.twitter.com/cMbHf7dzyL — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 12, 2026

Jorge aceptó el desafío y comenzó a trabajar para que médicos rosarinos pudieran formarse en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. El proyecto incluyó a distintos integrantes del equipo médico.

Jorge Messi se encargó de todos los detalles

Juan Di Santo, médico hematólogo pediatra del Hospital Víctor J. Vilela de Rosario, fue uno de los profesionales que participó de la capacitación y contó detalles del compromiso que tuvo el padre de Lionel Leo. La familia Messi terminó involucrándose directamente en el proyecto.

El programa terminó incluyendo a hematólogos, pediatras clínicos, enfermeros y hemoterapistas. Jorge Messi se encargó de coordinar las rotaciones con el hospital español y también afrontó los gastos. Según relató Di Santo, su participación fue mucho más allá del aporte económico. Jorge también estaba pendiente de los detalles y del bienestar de todos.

El resultado que dejó la ayuda de Jorge Messi

La intención de Jorge Messi era que los conocimientos adquiridos en España regresaran a Rosario. El proyecto dio resultados. El hospital rosarino alcanzó los 100 trasplantes de médula ósea, una cifra que dimensiona el impacto que tuvo aquella iniciativa de Jorge Messi, la cual mantuvo durante años lejos de la exposición pública.

La historia se conoció pocos días después de la muerte de Jorge y mientras Lionel Messi atravesaba su propio duelo. Ahora, además de sus recuerdos familiares, también quedó expuesto un legado que su padre construyó en silencio y para el bien de toda su ciudad.

