Para Gabriel Milito es suplente: hoy es el mejor representante de Chivas en el Mundial Sub-20

Hugo Camberos está borrado de Chivas desde que Gabriel Milito llegó al club de cara al Apertura 2025, pues en este torneo solo ha disputado 5 partidos en la Liga BBVA MX, muy por debajo de lo conseguido en el Clausura 2025. No obstante, el futbolista de 18 años está destacando con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, prueba de ello, el doblete que marcó en la goleada contra Chile .

Camberos, quien es pretendido por un grande de Países Bajos , es un hombre revulsivo en el esquema de Eduardo Arce, pues su explosividad por las bandas le da un estilo diferente al equipo en la recta final de los partidos. Por lo anterior, el extremo derecho del Guadalajara viene desde la banca cuando los encuentros se ponen álgidos o solo para definirlos.

Los juegos de Hugo Camberos con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

Hugo Camberos es 2 años menor que la generación del Mundial Sub-20, aunque no por ello se achica cuando ingresa a la cancha, ya que su labor es ser el revulsivo del equipo. El jugador de Chivas no vio actividad en la primera jornada de la fase de grupos ante Brasil, por lo que tuvo que esperar días para hacer su debut en el torneo.

Camberos vio sus primeros minutos del campeonato mundial en el partido contra España al ingresar de cambio al 57 por Alexei Domínguez. Con su presencia en el terreno de juego, México rescató el empate a finales del silbatazo final.

El futbolista de 18 años nuevamente ingresó de cambio en el duelo ante Marruecos al minuto 55 por su compañero César Garza, quien estaba amonestado. El canterano de Chivas estuvo participativo en el partido que México ganó por la mínima para clasificarse a la ronda de eliminación.

Hugo nuevamente ingresó de cambio en el partido de Octavos de Final y solo le bastaron 10 minutos en el terreno de juego para convertir 2 goles, con los cuales México goleó a Chile y amarró su boleto a la siguiente ronda, en la que podrían enfrentar a Nigeria o Argentina.

Hugo Camberos, el olvidado de Gabriel Milito

Hugo Camberos fue la gran relevación del Guadalajara e incluso fue nombrada la nueva joya del club, pero ello cambió con la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco, pues ha tenido poca actividad en 5 partidos jugados.

Camberos disputó 15 de los 17 partidos del Clausura 2025, gracias a la confianza que le brindaron Óscar García y posteriormente Gerardo Espinoza, quien tomó el equipo por unos cuantos partidos. Ello llamó la atención de varios equipos de Europa pero ahora, con la falta de oportunidades de Milito, solo le resta destacar en el Mundial Sub-20.