Parece broma: el error que ayudó a Guillermo Ochoa en Chipre y da mucha risa

Guillermo Ochoa se vistió de héroe con el AEL Limassol en su primera victoria en la liga de Chipre, pues contribuyó con uno de los 4 goles con los que su equipo derrotó 4-1 a Anorthosis . El guardameta mexicano formó parte de una jugada que dio mucha risa, la cual terminó en la tercera anotación de su club.

Ochoa por fin sabe lo que es ganar con su nuevo equipo, después de pasar por duros momentos, como la humillación que le hicieron luego de ser fichado . Pese a ello, el mexicano sigue en la búsqueda de mantener su buen nivel para acudir a su sexto mundial. Memo fue parte fundamental en la victoria del AEL Limassol, pues influyó en la tercera anotación, hecho que muchos lo catalogaron como ‘asistencia’, aunque no fue como tal.

Así fue el error que ayudó a Guillermo Ochoa en Chipre

Así fue el error que ayudó a Guillermo Ochoa en Chipre

Guillermo Ochoa influyó en el marcador cuando lo iba ganando su club 2-1. Al minuto 76 el portero recibió una pelota retrasada, que sin pensarlo, despejó hacia un compañero. Sin embargo, el balón le quedó largo a su compañero Andreas Makris, aunque no desistió y fue a pelearlo con el defensa rival.

El pase de Memo parecía que terminaría en despeje del defensa rival, pero sucedió una jugada que dio mucha risa, pues el futbolista terminó por rebanar el balón, hecho que le dio la oportunidad a Makris para poner el 3-1 ante la salida del arquero del Anorthosis.

Ochoa contribuyó en el tercer tanto del AEL Limassol y aunque fue catalogado por muchos como asistencia por el mexicano, ello no fue así, ya que al parecer el jugador rival alcanzó a rebanar la pelota antes de caer y perderla.

Así marcha Guillermo Ochoa y el AEL Limassol en la liga de Chipre

AEL Limassol y Guillermo Ochoa por fin pudieron ganar, luego de 3 derrotas consecutivas, hecho que le costó el cese al entrenador Paolo Tramezzani. Por ello, el club fichó al portugués Hugo Martins, quien le dio la confianza al arquero mexicano para disputar su primer duelo bajo el mando del club.

Limassol actualmente se ubica en la décima posición de la tabla general de la liga de Chipre con 10 puntos, producto de 2 victorias, un empate y 3 derrotas. El conjunto donde juega Memo está a solo 5 unidades del primer lugar, por lo que de seguir con la racha positiva podrían escalar posiciones.