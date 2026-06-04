Gabriel Milito ya tiene al refuerzo perfecto para el Apertura 2026: reportará a Chivas pronto

A pesar de que Matías Almeyda le quitaría un refuerzo a Chivas, recientemente se dio a conocer que Gabriel Milito ya tiene al refuerzo perfecto para el Guadalajara en el Apertura 2026. Resulta que el entrenador le ha avisado a un futbolista que será tenido en cuenta para el próximo torneo y se estima que reportará en la escuadra tapatía muy pronto.

Distintos reportes indican que además del fichaje inminente de Kevin Castañeda por Chivas, el “Rebaño Sagrado” ya tendría abrochado el regreso de un jugador que ha tenido un excelente Clausura 2026 en otro equipo. Pues todos los caminos apuntan a que Gabriel Milito contempla a Luis Rey como parte de la plantilla de la próxima temporada.

|Instagram: Luis Rey

Todo lo que se sabe sobre el inminente fichaje de Luis Rey con Chivas de Guadalajara

Tras haber sido apartado como sparring de la Selección Nacional de México para la preparación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ahora la plantilla está completa y ya no lo necesitan. Por eso se supo que Luis Rey rompió la concentración con la Selección mexicana. Y, tras centrarse en sus vacaciones, reportará con Chivas luego de finalizar su préstamo con el Puebla.

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Los números de Luis Rey jugando para el Club Puebla

De acuerdo a los datos reportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Luis Rey jugando en Club Puebla durante la última temporada han sido los siguientes:

Partidos jugados: 26

Duelos como titular: 20

Goles convertidos: 2

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas

Luis Rey regresaría a Chivas para el seiguiente torneo, al concluir contrato con Puebla|@luis.reymejia

¿Quién es Luis Rey, el refuerzo que tendría Gabriel Milito para Chivas?

Luis Rey es un defensa central de 23 años cuyo préstamo en Puebla vence este 30 de junio. También se puede desempeñar como lateral derecho y como pivote. Está en su valor de mercado más alto, con 2 millones de euros de cotización. Llegó en enero de 2025 al Tapatío proveniente del Mineros FC.

Su nivel fue muy bueno durante el Clausura 2026, razón por la que Javier Aguirre lo convocó para México como premio para que se vaya rodeando de los mejores jugadores del país. Ahora Milito lo tendrá en el CD Guadalajara.

