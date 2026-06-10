Los partidos amistosos internacionales que se disputarán HOY miércoles 10 de junio, a un día del Mundial 2026

La cuenta regresiva ha llegado a su fin. A tan solo 24 horas de que ruede el balón en la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026™, la actividad internacional no se detiene. Hoy, miércoles 10 de junio, tres compromisos de preparación de alto calibre servirán como el examen final para las selecciones mundialistas.

El menú futbolístico del día combina estrategia, urgencia y el misticismo previo a la máxima fiesta del fútbol global.

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Portugal vs Nigeria (13:45 horas)

La acción arranca en suelo europeo. La selección de Portugal, comandada por su incombustible leyenda de cara a su última gran cita Cristiano Ronaldo, afina los últimos detalles tácticos antes de debutar en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto luso viene con el ánimo a tope tras vencer recientemente a Chile por 2-1. Hoy se mide ante una Nigeria que, pese a no haber clasificado a la justa mundialista, se presenta como un sinodal de altísimo nivel competitivo. Para los africanos, heridos en el orgullo, no existen los "amistosos" ante potencias del Viejo Continente.

Inglaterra vs Costa Rica (14:00 horas)

Más tarde, los reflectores se trasladan a territorio norteamericano. Inglaterra medirá fuerzas ante Costa Rica en un duelo con contrastes evidentes. Los dirigidos por Harry Kane buscan una inyección definitiva de confianza tras un paso irregular en sus duelos previos de preparación. Ubicada en el Grupo L de la fiesta mundialista, la escuadra de los Tres Leones necesita aceitar su ofensiva en el Inter&Co Stadium de Orlando ante una escuadra tica que inicia formalmente su proceso de reestructuración generacional.

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Bolivia vs Argelia (18:00 horas)

Para cerrar la jornada, el Rock Chalk Park albergará un choque intercontinental entre Bolivia y Argelia. Los africanos cierran filas para enfrentar a sus rivales del Grupo J (Argentina, Austria y Jordania) buscando hacer historia y pasar a la siguiente ronda ante los bolivianos que se quedaron a un paso de poder jugar esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ al quedar eliminado en el repechaje.

