OFICIAL: Club América anuncia baja en el puesto más difícil de reforzar

Así como los aficionados del Club América reaccionaron a su baja más dura, recientemente se confirmó oficialmente que las Águilas se despiden de otra estrella. Además, se trata de una salida en el puesto más difícil de reforzar para cualquier equipo. El club ya lo anunció oficialmente y hay que ver cuáles son los pasos a seguir de ahora en más.

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX Femenil se sacudió por completo esta semana. La directiva de las Águilas confirmó una baja muy importante en su plantilla actual. El equipo perderá una pieza clave en una zona del campo que siempre es complicada de sustituir. Pues se confirmó que Sandra Paños deja el conjunto de Coapa.

Sandra Panos of America during the Group Stage A match between America and Pachuca as part of the Concacaf W Champions Cup 2025-2026 at Ciudad de los Deportes Stadium on September 18, 2025 in Mexico City, Mexico|Adrian Macias/Adrian Macias

El legado de Sandra Paños en las Águilas

La histórica portera española Sandra Paños concluyó oficialmente su ciclo con el conjunto de Coapa. El anuncio sorprendió a muchos seguidores, aunque los rumores ya existían. La guardameta se marcha en el punto más alto de su carrera en México. Paños fue una guía fundamental para todas las futbolistas jóvenes de la institución. Su presencia fue clave para el equipo de Ángel Villacampa.

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La futbolista culminó su etapa de forma exitosa dentro de la liga mexicana. Ella llegó al balompié nacional con un cartel de gran relevancia tras destacar en Europa. Su debut oficial ocurrió el 29 de julio de 2024 frente al Toluca. Desde ese preciso momento, la arquera transmitió total seguridad e influyó positivamente en sus compañeras de equipo.

La emotiva despedida a Sandra Paños, la estrella que es baja del América

La directiva publicó un mensaje de despedida en sus cuentas de redes sociales. El club agradeció su constante profesionalismo, valiosas enseñanzas y liderazgo dentro del grupo.

La jugadora europea se despidió con un video institucional para los aficionados. En la grabación colocó el trofeo obtenido recientemente en las vitrinas de la institución. Ella admitió que la última final ganada ante Rayadas fue el partido más especial de su carrera. La portera logró desbloquear una racha negativa de finales perdidas del plantel.

Estadísticas y títulos de Sandra Paños en el Club América

La arquera acumuló logros importantes en su trayectoria con la institución. Sandra Paños consiguió dos campeonatos con la escuadra azulcrema: el Torneo Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup. El comunicado oficial emitido por el Club América así lo demuestra. Su efectividad bajo los tres postes la convierten en una baja durísima para los de Coapa.

