ÚLTIMA HORA: Gil Mora firma nuevo contrato a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 

El equipo de los Xolos de Tijuana y Gilberto Mora alcanzaron un acuerdo definitivo para firmar un histórico contrato por los próximos tres años, convirtiéndose de manera oficial en el acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia del conjunto fronterizo.

La renovación es el fruto de una minuciosa negociación, reflejando el meteórico y extraordinario ascenso de un futbolista que ya es catalogado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del mundo del futbol. La institución le ha otorgado el emblemático dorsal número ’10’, un reconocimiento simbólico a sus logros actuales y una muestra de absoluta confianza en su futuro.

Xolos blinda a Gilberto Mora con miras a Europa

Conscientes del interés que despierta en el Viejo Continente, el acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado. Este candado fue desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante, reflejando una visión compartida que reconoce su potencial para competir, más temprano que tarde, al más alto nivel del futbol mundial.

A sus apenas 17 años, Gilberto Mora ya ha cambiado los libros de historia del balompié azteca. No solo ostenta el récord como el goleador más joven en la historia de la Liga MX, sino que también es el debutante más prematuro con la Selección Mexicana en una competición oficial. Por si fuera poco, tras la reciente coronación del conjunto azteca en la Copa Oro, se consagró como el futbolista más joven en conquistar un torneo internacional absoluto, lográndolo con apenas 16 años y 265 días.

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¿Qué dijo Gilberto Mora sobre su nuevo contrato con Xolos?

Tras estampar su firma, Gilberto Mora se mostró conmovido y enfocado en los monumentales retos que tiene en puerta con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona. Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo”, sentenció la joven estrella.

