Los partidos amistosos que se jugarán HOY martes 9 de junio, a dos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
A solo dos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las selecciones clasificadas queman sus últimos cartuchos para aceitar sus piezas
A solo dos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las selecciones clasificadas queman sus últimos cartuchos para aceitar sus piezas. Hoy, martes 9 de junio, cuatro compromisos internacionales acaparan las miradas del planeta futbol en una jornada intensa de amistosos.
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Partidos de hoy martes 9 de junio: Horarios y escenarios
- R. D. del Congo vs. Chile
- Hora: 10:00 horas
- Estadio: Municipal de La Línea (Cádiz, España)
- El combinado africano afina su estrategia de cara a su participación en el exigente Grupo K (donde chocará con Portugal, Colombia y Uzbekistán). Por su parte, la escuadra chilena, ausente de la cita mundialista, busca consolidar una renovación generacional tras cerrar su gira europea.
- Arabia Saudita vs. Senegal
- Hora: 17:00 horas
- Estadio: Toyota Field (San Antonio, EE. UU.)
- Un choque de estilos garantizado en suelo texano. Los asiáticos, bajo una estricta disciplina táctica, miden fuerzas contra la potencia física y la verticalidad del conjunto africano, en un duelo de escuadras que aspiran a ser las grandes sorpresas del torneo.
- Argentina vs. Islandia
- Hora: 19:00 horas
- Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama)
- La Albiceleste asume su última prueba antes del debut oficial contra Argelia. Los reflectores apuntan directo a Lionel Messi, quien sumará minutos tras superar una contractura muscular. Lionel Scaloni utilizará este encuentro en Alabama para definir los últimos ajustes de su pizarra y evaluar al reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.
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- Irak vs. Venezuela
- Hora: 19:00 horas
- Estadio: SeatGeek Stadium (Illinois, EE. UU.)
- En paralelo, el territorio estadounidense albergará el choque entre Irak y la Vinotinto. Un partido de alta exigencia física ideal para ajustar las transiciones rápidas y los parados defensivos definitivos previos al arranque de la competencia.