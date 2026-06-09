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Los partidos amistosos que se jugarán HOY martes 9 de junio, a dos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A solo dos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las selecciones clasificadas queman sus últimos cartuchos para aceitar sus piezas

Balón Mundial 2026
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

A solo dos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las selecciones clasificadas queman sus últimos cartuchos para aceitar sus piezas. Hoy, martes 9 de junio, cuatro compromisos internacionales acaparan las miradas del planeta futbol en una jornada intensa de amistosos.

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Partidos de hoy martes 9 de junio: Horarios y escenarios

  • R. D. del Congo vs. Chile
    • Hora: 10:00 horas
    • Estadio: Municipal de La Línea (Cádiz, España)
    • El combinado africano afina su estrategia de cara a su participación en el exigente Grupo K (donde chocará con Portugal, Colombia y Uzbekistán). Por su parte, la escuadra chilena, ausente de la cita mundialista, busca consolidar una renovación generacional tras cerrar su gira europea.
  • Arabia Saudita vs. Senegal
    • Hora: 17:00 horas
    • Estadio: Toyota Field (San Antonio, EE. UU.) 
    • Un choque de estilos garantizado en suelo texano. Los asiáticos, bajo una estricta disciplina táctica, miden fuerzas contra la potencia física y la verticalidad del conjunto africano, en un duelo de escuadras que aspiran a ser las grandes sorpresas del torneo.
  • Argentina vs. Islandia
    • Hora: 19:00 horas
    • Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama) 
    • La Albiceleste asume su última prueba antes del debut oficial contra Argelia. Los reflectores apuntan directo a Lionel Messi, quien sumará minutos tras superar una contractura muscular. Lionel Scaloni utilizará este encuentro en Alabama para definir los últimos ajustes de su pizarra y evaluar al reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi. 

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