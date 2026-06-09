¿Dembélé le exige más a Mbappé? Filtran el supuesto pedido de Mosquito a su compañero de ataque en la Selección de Francia

Desde que pisó el territorio estadounidense, la Selección de Francia acumula acontecimientos que atentan contra la tranquilidad de los vestidores. A los pocos días del estallido que explotó por las diferencias entre los jugadores y la Federación, se filtró otra problemática. Según informan desde el país europeo, Ousmane Dembélé le habría solicitado a Kylian Mbappé un mayor compromiso defensivo para elevar las probabilidades de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El delantero que actualmente milita en PSG, consolidado como una pieza inamovible del esquema de Luis Enrique tras dos años de dominio en Europa, asumió un rol que va más allá de desbordar por la banda: se convirtió en el "mentor defensivo de su amigo". El extremo pretende que el atacante de Real Madrid también asuma la responsabilidad de presionar a la última línea y al portero rival.

FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Ukraine - Parc des Princes, Paris, France - November 13, 2025 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Stephane Mahe/File Photo|REUTERS

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Según reportes del diario L’Équipe, la magnífica relación que mantienen permite que las recomendaciones tácticas no se sientan como una intromisión, sino como una búsqueda de competitividad. “El actual Balón de Oro no quiere interferir en la capitanía de Mbappé ni que pierda influencia a nivel interno, simplemente extrapolar a la selección francesa el rol de líder que ha ejercido en París a lo largo de la temporada”, explican fuentes cercanas al entorno del seleccionado europeo.

Mbappé, otra vez en el centro de la escena

Hace pocos días Kiki tomó trascendencia por asumir el rol de líder. El plantel se "enfrentó" a la Federación Francesa de Futbol, que había ofrecido una cifra menor en los premios por resultados y también propuso un número inferior en el reparto de entradas. Ese combo terminó siendo explosivo y fue Mbappé quien lideró la tensa reunión.

Ahora, el hombre del Merengue vuelve a aparecer en los portales deportivos. ¿Afectará anímicamente en el rendimiento en el certamen que comenzará el jueves 11 de junio?

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

