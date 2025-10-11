Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy sábado 11 de octubre de 2025

El Mundial Sub-20 entra en su fase más intensa y este sábado 11 de octubre se disputan los primeros dos partidos de los cuartos de final, donde cuatro selecciones buscarán su pase a las semifinales en una jornada cargada de talento.

El primer duelo del día será entre España y Colombia, programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio El Teniente de Rancagua. La selección española llega como una de las favoritas del torneo eliminando a Ucrania por la mínima diferencia. Con un futbol ordenado y técnico, los ibéricos buscarán frenar a una Colombia que ha sido contundente y dinámica, especialmente tras su victoria 3-0 ante Sudáfrica en octavos de final.

México vs Argentina

Más tarde, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), se vivirá uno de los choques más esperados: México vs Argentina, en el Estadio Nacional de Santiago. La Selección Mexicana, comandado por Eduardo Arce, viene de golear 4-1 al anfitrión Chile, mostrando una ofensiva poderosa liderada por Hugo Camberos y Gilberto Mora. Por su parte, la albiceleste llega invicta y con paso firme, tras aplastar 4-0 a Nigeria, consolidándose como uno de los favoritos al título.

Los cuartos de final continúan el domingo 12 de octubre con los duelos Noruega vs Francia (14:00 horas CDMX) y Estados Unidos vs Marruecos (17:00 horas CDMX), completando el cuadro de ocho selecciones que han demostrado que el futuro del fútbol está más vivo que nunca.

Este sábado, el continente americano se juega su orgullo con tres representantes en acción. México y Colombia buscarán mantener viva la esperanza de Concacaf y Conmebol, mientras que España y Argentina intentarán imponer la tradición de sus escuelas futbolísticas.

Los favoritos según las casas de apuestas

Según las casas de apuestas, los favoritos para los partidos de este sábado 11 de octubre en los cuartos de final del Mundial Sub-20 son España y Argentina.

Las principales plataformas de apuestas han publicado sus pronósticos para los duelos de hoy, y aquí te contamos cómo están los momios y qué selecciones llegan con ventaja según los expertos.

España vs Colombia

Favorito: España

Las casas de apuestas colocan a la selección ibérica como ligera favorita para avanzar a semifinales. A pesar de un inicio complicado en el torneo, España ha repuntado con victorias clave ante Brasil y Ucrania, lo que ha elevado su confianza y rendimiento.

ha repuntado con victorias clave ante Brasil y Ucrania, lo que ha elevado su confianza y rendimiento. Colombia, aunque sólida en ataque, paga más en caso de victoria, lo que indica menor probabilidad según los momios.

México vs Argentina