México vs Argentina: ¿A qué hora juega la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

Este sábado 11 de octubre se vivirá uno de los encuentros más esperados de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 : México vs Argentina, un clásico de selecciones juveniles que promete intensidad, talento y drama en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿A qué hora será el partido México vs Argentina?

El partido está programado para las 17:00 horas tiempo del centro de México con cobertura especial en plataformas digitales y redes sociales de Azteca Deportes.

Ambas selecciones llegan a esta instancia con paso firme. México, teniendo como líder a Gilberto Mora, viene de golear 4-1 al anfitrión Chile en octavos de final, con una destacada actuación de Hugo Camberos, quien firmó un doblete. El conjunto Azteca mostró solidez defensiva y contundencia ofensiva, lo que ilusiona a la afición con una posible clasificación a semifinales.

Por su parte, Argentina llega como uno de los favoritos al título. El equipo de Diego Placente arrasó 4-0 a Nigeria en su último compromiso, manteniendo su paso perfecto en el certamen. Con figuras como Maher Carrizo y Alejo Sarco, la albiceleste ha demostrado un futbol dinámico y efectivo que pondrá a prueba a la zaga mexicana.

El cuerpo técnico mexicano ha trabajado en la estrategia para frenar el ataque argentino y aprovechar la velocidad de sus extremos. “Sabemos que enfrentamos a un rival muy fuerte, pero confiamos en nuestro grupo. Vamos a dejarlo todo en la cancha”, declararon en conferencia previa.

Posible alineación de México

Portero: Emmanuel Ochoa

Emmanuel Ochoa Defensas: Diego Sánchez, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López

Diego Sánchez, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López Mediocampistas: Obed Vargas, Iker Fimbres, Alexei Domínguez

Obed Vargas, Iker Fimbres, Alexei Domínguez Delanteros: Hugo Camberos, Tahiel Jiménez, Gilberto Mora

México ha mostrado carácter y talento en cada fase del torneo. Gilberto Mora, mediocampista de 16 años, es el motor del equipo con 3 goles y 2 asistencias. Hugo Camberos también ha brillado con un doblete ante Chile.

Posible alineación de Argentina Sub-20

Portero: Santino Barbi

Santino Barbi Defensas: Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Palacios, Julio Soler

Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Palacios, Julio Soler Mediocampistas: Valentino Acuña, Álvaro Montoro, Milton Delgado

Valentino Acuña, Álvaro Montoro, Milton Delgado Delanteros: Ian Subiabre, Alejo Sarco, Maher Carrizo

Argentina llega como favorita, con un plantel sólido y ofensivo. Maher Carrizo y Alejo Sarco han sido claves en el ataque, mientras que el mediocampo albiceleste domina con precisión y ritmo.

