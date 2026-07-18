Los partidos que se jugarán HOY sábado 18 de julio del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta final. Este sábado 18 de julio únicamente habrá un partido en el calendario, pero estará en juego un lugar en el podio de la competencia. Francia e Inglaterra se enfrentarán para definir al tercer lugar del torneo después de quedarse a un paso de disputar la gran final.

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Los franceses llegan a este compromiso tras caer ante España en una semifinal muy disputada, resultado que puso fin a una destacada campaña en la que volvieron a confirmar que siguen siendo una de las selecciones más competitivas del mundo. Con futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Aurélien Tchouaméni, el conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará despedirse del Mundial con una victoria.

Inglaterra vs Argentina | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Enfrente estará una Inglaterra golpeada por la forma en la que perdió su semifinal. Los Tres Leones estuvieron muy cerca de eliminar al vigente campeón del mundo, pero Argentina reaccionó en los minutos finales y terminó imponiéndose 2-1 para avanzar a la pelea por el título.

A pesar de no haber alcanzado la final, el encuentro representa una oportunidad para cerrar el torneo con buenas sensaciones. Además, será un nuevo cpítulo entre dos selecciones acostumbradas a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos internacionales.

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¿Qué partido del Mundial 2026 se juega hoy?

El único encuentro programado para este sábado corresponde al partido por el tercer lugar.

Francia vs Inglaterra

Fecha: Sábado 18 de julio

Horario: 3:00 PM (tiempo del centro de México)

Instancia: Partido por el tercer lugar

Aunque el título mundial ya quedó reservado para España y Argentina, todavía queda un último premio importante en disputa. Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación con una victoria y subir al podio de un Mundial que, una vez más, reunió a las mejores selecciones del planeta.