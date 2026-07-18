Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca del Mundial 2026 el fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su último fin de semana de actividad. Después de varias semanas de emociones, sorpresas y eliminaciones inesperadas, solamente queda pendiente conocer al campeón de una edición que terminará con un choque de gigantes: España vs Argentina.

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Aunque el sábado se disputará el encuentro por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, el duelo que se lleva todos los reflectores es el del domingo.

España llega al partido definitivo después de eliminar a Francia en semifinales. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha destacado por su manejo de la pelota, la presión alta y una mezcla de juventud y experiencia que le permitió avanzar con autoridad. Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Mikel Oyarzabal aparecen como algunas de sus principales figuras.

Argentina, por su parte, consiguió su boleto con una dramática remontada sobre Inglaterra. La Albiceleste perdía hasta los minutos finales, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez cambiaron la historia y colocaron al vigente campeón nuevamente a un paso del título.

Francia vs España | RESUMEN y GOLES | España a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

España y Argentina se juegan la Copa del Mundo

El encuentro enfrentará a dos selecciones con estilos distintos. España intentará controlar el ritmo desde la posesión, mientras Argentina buscará imponer su experiencia en partidos decisivos y aprovechar el talento de Lionel Messi, quien podría cerrar el torneo levantando nuevamente el trofeo.

La Roja busca conquistar el segundo campeonato mundial de su historia. La Albiceleste, en cambio, intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y convertirse en bicampeona.

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¿Qué partido transmitirá GRATIS TV Azteca este fin de semana?

La transmisión de España vs Argentina comenzará este domingo 19 de julio desde las 11:30 AM, tiempo del centro de México, con la cobertura previa. El silbatazo inicial está programado para la 1:00 de la tarde.

La final podrá seguirse GRATIS por Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network, con la narración y el análisis del equipo estelar de la televisora.