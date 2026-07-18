Se destapa cuál será el próximo partido que jugará Gilberto Mora tras el Mundial 2026

Gilberto Mora fue uno de los jugadores a seguir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Comenzó siendo suplente con México, pero desde el juego contra Chequia no salió del equipo. El joven de 17 años se convirtió en uno de los mejores futbolistas del combinado azteca, por lo que muchos están esperando por el próximo partido del mediocampista tras la participación de la Selección Nacional en la justa veraniega.

El Apertura 2026 ya inició el jueves 16 de julio y Xolos de Tijuana, equipo al que pertenece Gilberto Mora, tuvo su estreno ante Tigres UANL. El cuadro fronterizo se quedó con un triunfo importante por 3-1 en condición de local, pero llamó la atención la ausencia del joven de la Selección Mexicana. En este contexto, el entrenador Sebastián “Loco” Abreu confirmó cuándo volverá a jugar Mora con Xolos.

El próximo partido de Gilberto Mora con Tijuana

Si bien es cierto que Mora estuvo presente en el Estadio Caliente junto a su familia para disfrutar de la victoria de Tijuana, el juvenil ni siquiera fue convocado para afrontar el choque contra los universitarios. El Loco Abreu fue cuestionado por la ausencia de Gilberto Mora y no dudó a la hora de revelar cuál será su próximo duelo tras su participación en la Copa del Mundo.

Según las palabras del técnico uruguayo, espera que Mora esté en condiciones de poder jugar el próximo fin de semana. Esto quiere decir que el canterano de Xolos podría reaparecer en la Liga BBVA MX el día viernes 24 de julio cuando el cuadro fronterizo reciba al Club León por la Jornada 2 del Apertura 2026.

"Que lindo el homenaje a Gil, la camiseta verde, el short blanco, las calcetas rojas de México en honor a él, a esa camiseta que le fuimos todos a acompañar con Corea, lamentablemente no entró, pero es en honor a él, a la Selección Mexicana...

Normalmente dicen que es mala suerte estrenar una camiseta y ganamos... esto es para él, para lo que nos generó. Vamos a tratar de ponerlo a punto para el partido del viernes, si va todo dentro de los normal, va a ser parte del plantel", reveló Abreu en conferencia de prensa.

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Qué se le viene a Mora y a Tijuana en el Apertura 2026

Después de vencer 3-1 a Tigres, Tijuana volverá a jugar como local en la Jornada 2. Los Xolos recibirán al León el viernes 24 de julio, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente.

Los Xolos de Tijuana vencieron a los Tigres de la UANL con dos goles en el tiempo agregado del segundo tiempo en el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026|Joshua Hernandez

Ese encuentro podría marcar el debut de Gilberto Mora en el Apertura 2026. El mediocampista ya se incorporó al equipo después de disputar el Mundial con la Selección Mexicana, pero no fue convocado contra Tigres debido al poco tiempo de recuperación. Su presencia ante León dependerá de la decisión de Sebastián Abreu y de su condición física.

Posteriormente, Tijuana visitará al Atlético de San Luis el viernes 31 de julio por la Jornada 3. Después llegará una pausa antes de recibir a Cruz Azul, el domingo 16 de agosto. Para Mora, este torneo será importante para recuperar ritmo, consolidarse como el nuevo número 10 de los Xolos y mantener la atención de los equipos europeos que siguen su carrera.