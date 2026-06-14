Partidos GRATIS que transmitirá HOY domingo 14 de junio TV Azteca de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

HOY domingo 14 de junio nos regala uno de los encuentros más esperados de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El balón rodará en el imponente Dallas Stadium cuando la siempre dinámica escuadra de Países Bajos haga su debut oficial en el Grupo F midiéndose ante el peligroso y ordenado combinado de Japón.

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¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón?

Alinea tu reloj para que no te pierdas el pitazo inicial del compromiso. La cita es HOY en el siguiente horario oficial para territorio mexicano:

Horario: 14:00 horas (Tiempo del Centro de México).

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Países Bajos vs Japón?

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Narración y análisis al estilo de Azteca Deportes

La oferta no estaría completa sin las voces que han transformado la manera de vivir el futbol en México. El encuentro contará con la narración estelar y el picante análisis de Christian Martinoli, el "Doctor" Luis García, la irreverencia de Jorge Campos y la presencia física e imponente de Zague. Un combo de lujo que garantiza entretenimiento puro mientras se define el rumbo del competido Grupo F, sector que ambas escuadras comparten con Suecia y Túnez.

