Partidos de HOY domingo 12 de abril en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este domingo 12 de abril, la Liga BBVA MX pone punto final a la Jornada 14 con dos encuentros que dictarán el destino de la parte alta de la tabla. Con el Clausura 2026 entrando en su etapa de definiciones, Pumas y Toluca buscan dar el golpe que los consolide en la Liguilla.

Tijuana vence a Juárez en un duelo intenso: resumen y goles del 1-2

Pumas vs. Mazatlán - Estadio Olímpico Universitario - 12:00 horas

A las 12:00 horas, el Estadio Olímpico Universitario abre sus puertas para un duelo de contrastes. Los dirigidos por Efraín Juárez llegan heridos en el orgullo tras un agridulce empate 2-2 ante el líder Guadalajara. Aquella tarde, los universitarios dejaron escapar una ventaja de dos goles, permitiendo que la Hormiga González empatara en el último suspiro del tiempo añadido (90+12).

Con 25 puntos y ubicados en la quinta posición, los del Pedregal tienen una oportunidad inmejorable para sanar la herida. Su fortaleza en casa es evidente: solo han perdido uno de sus últimos nueve cotejos en el Olímpico, incluyendo un reciente triunfo en el Clásico Capitalino.

En la acera de enfrente, el panorama es sombrío. Mazatlán, penúltimo de la general con 11 unidades, arrastra una defensa de papel que ha concedido 25 tantos. Los Cañoneros llegan con tres derrotas consecutivas como visitantes, encajando al menos dos goles en cada una, lo que los coloca como la víctima ideal para Pumas.

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Toluca vs. Atlético de San Luis - Estadio Nemesio Díez - 19:00 horas

A las 19:00 horas, la actividad se traslada al Estadio Nemesio Díez. Toluca, a pesar de sumar tres partidos sin ganar en el torneo local, llega con la moral por las nubes tras golear 4-2 al LA Galaxy en la Copa de Campeones de Concacaf.

Con 26 puntos, los Diablos Rojos saben que un triunfo esta noche podría timbrar matemáticamente su paso a los cuartos de final. Se especula que Antonio Mohamed podría rotar su once inicial pensando en el torneo internacional, pero su dominio histórico sobre el Atlético de San Luis en La Bombonera, donde los potosinos no consiguen puntos desde la 2021-22, los mantiene como amplios favoritos.

Por su parte, el conjunto potosino llega en una curva ascendente tras vencer a Monterrey, aunque su irregularidad fuera de casa sigue siendo su talón de Aquiles. San Luis necesita los tres puntos para mantenerse con vida matemática, en un estadio que históricamente le ha resultado impenetrable.

