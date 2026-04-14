Partidos de HOY martes 14 de abril en los Cuartos de Final de vuelta de la Champions League 2025-26

Este martes 14 de abril inicia los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League que definirán a los primeros semifinalistas del torneo más prestigioso del mundo. Con el reloj marcando las 13:00 horas (CDMX), el balón rodará simultáneamente en las ciudades de Madrid y Liverpool.

Atlético de Madrid vs Barcelona - Estadio El Metropolitano - 13:00 horas

El Atlético de Madrid recibe al Barcelona con una ventaja que sabe a gloria tras el 0-2 obtenido en la ida en el Camp Nou. Los dirigidos por Cholo Simeone han priorizado Europa, y se notó; a pesar de un bache en el torneo local, los colchoneros son otro equipo en la Champions.

La estadística es el mejor aliado del Atlético: no pierden un partido de eliminación directa en casa desde 1997 y han avanzado en las 22 ocasiones previas en las que ganaron la ida como visitantes. Por su parte, Barcelona de Hansi Flick llega encendido tras golear 4-1 al Espanyol, pero enfrenta fantasmas históricos: nunca han remontado una eliminatoria europea tras perder el primer duelo en casa. Necesitan dos goles para forzar la prórroga, una tarea titánica ante la mejor defensa del certamen.

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Liverpool vs PSG - Estadio Anfield - 13:00 horas

En Inglaterra, el Liverpool busca invocar el "espíritu de 2019". Tras caer en la ida en París por dos goles de diferencia, los hombres de Arne Slot se aferran a la mística de Anfield para revertir la situación ante el actual monarca, el Paris Saint-Germain (PSG). Aunque el historial es adverso (han quedado fuera en 9 de sus últimas 10 series tras perder por dos goles), el triunfo del fin de semana ante el Fulham ha renovado los ánimos.

Sin embargo, el PSG llega en un estado de forma envidiable. El equipo francés, que descansó este fin de semana, busca su tercera semifinal consecutiva. Con una racha de ocho partidos invictos en eliminatorias y cinco victorias consecutivas, los parisinos parecen tener la medida tomada a los clubes ingleses.

