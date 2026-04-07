Partidos de HOY martes 7 de abril en los Cuartos de Final de ida de la Concachampions

La Copa de Campeones de la Concacaf, también conocida como la Concachampions, comienza su fase de cuartos de final este martes 7 de abril. La rivalidad entre la MLS y la Liga MX escribe un nuevo capítulo con dos duelos de alto voltaje que prometen definir el rumbo hacia las semifinales. Nashville y Los Ángeles serán los escenarios de estos encuentros de ida.

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Nashville vs. América - Geodis Park - 18:00 horas

El Geodis Park abrirá sus puertas para un choque de contrastes. El Nashville SC, actual líder de la Conferencia Este de la MLS, llega con la etiqueta de ser el equipo más sólido en defensa de su liga, habiendo recibido apenas tres goles en seis jornadas. A pesar de un reciente tropiezo ante Chicago Fire, "Los Chicos de Oro" son una fortaleza en casa, acumulando cinco partidos invictos. Su carta de presentación es inmejorable: eliminaron al Inter Miami de Lionel Messi para llegar a esta instancia.

En la otra acera, el América atraviesa un momento turbulento. Las Águilas no ha logrado replicar el nivel que lo llevó a la gloria con tricampeonato. Entre lesiones y bajas sensibles, los dirigidos por André Jardine suman tres encuentros sin conocer la victoria. Para lo sed Coapa, este torneo es una obligación histórica; son los máximos ganadores con siete trofeos, junto con Cruz Azul, pero la sequía de una década en esta competencia pesa en el nido. Tras eliminar con apuros a Philadelphia Union, el América busca recuperar su mística en territorio estadounidense.

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LAFC vs. Cruz Azul - BMO Stadium - 20:00 horas

La jornada cierra en el BMO Stadium, donde Los Angeles FC (LAFC) recibe a una Máquina que quiere pitar fuerte. El conjunto angelino vive un estado de gracia absoluto; llega invicto en lo que va del 2026 con un registro demoledor de ocho victorias y dos empates. Tras aplastar 6-0 a Orlando City el fin de semana, el equipo de California se perfila como el gran favorito para tomar ventaja en la ida.

Sin embargo, Cruz Azul no será un rival sencillo. Aunque los cementeros vienen de caer ante Pachuca en la Liga MX, su 2026 ha sido brillante, siendo uno de los principales candidatos al título del Clausura 2026. Con un camino difícil en el que ya dejaron fuera a Monterrey, el equipo cementero presume solo dos derrotas en 18 compromisos. En Los Ángeles, la escuadra celeste buscará demostrar que el orden táctico y su jerarquía son suficientes para frenar el ímpetu del equipo sensación de la MLS.

