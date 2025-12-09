Partidos de HOY martes 9 de diciembre en la Jornada 6 de la UEFA Champions League

Con nueve encuentros iniciarán la Jornada 6 de la UEFA Champions League donde destacan cuatro duelos entre equipos que se disputan entrar entre los ocho mejores en forma directa y evitar los playoffs. Destacan los encuentros entre Barcelona vs Eintracht Frankfurt, Inter vs Liverpool, Bayern Munich vs Sporting y PSV vs Atletico de Madrid.

Bayern Munich vs Sporting en el Allianz Arena a las 11:45 horas

Bayern Munich busca recuperar provisionalmente el primer puesto de la UEFA Champions League al recibir al Sporting, que se mantiene dentro de los ocho primeros únicamente por diferencia de goles.

La única mancha en una temporada impecable para el Bayern Munich llegó en la quinta jornada, cuando cayó 3-1 ante el Arsenal, y ahora los hombres de Vincent Kompany intentan retomar la senda del triunfo en el ámbito continental tras haber marcado 11 goles en tres compromisos domésticos desde aquella derrota.

El Sporting puede representar una dura prueba para su anfitrión, ya que llega a este duelo invicto en 12 choques oficiales desde principios de octubre (G9, E3), y su reciente triunfo europeo por 3-0 ante el Brujas lo mantiene dentro de los primeros ocho clasificados.

Barcelona vs Eintracht Frankfurt en el Camp Noe a las 14:00 horas

La Champions League regresa al Camp Nou, donde el Barcelona, que atraviesa un gran momento goleador, recibe a un Eintracht Frankfurt que está recibiendo goles a un ritmo preocupante.

El conjunto culé busca regularidad en el torneo, ya que comienza la jornada en mitad de tabla tras haber ganado solo uno de sus últimos cuatro partidos en la competición (E1, P2). Los hombres de Hansi Flick han marcado 11 goles en sus tres partidos de liga. Además, los blaugranas han ganado sus seis partidos en casa en todas las competiciones desde la derrota ante el PSG en la segunda jornada.

Este es un viaje complicado para el Eintracht Frankfurt, que ha ampliado su racha sin victorias a tres partidos (E1, P2) tras ser goleado 6-0 por el Leipzig en la Bundesliga el fin de semana. El técnico Dino Toppmoller lamentó el “pésimo” rendimiento de su equipo, pero los problemas defensivos han sido habituales esta temporada, ya que han recibido 44 goles en sus 20 partidos.

Inter vs Liverpool en el Giuseppe Meazza a las 14:00 horas

Un Liverpool sumido en una crisis se enfrenta al enorme reto de recuperar sus opciones de terminar entre los ocho primeros en la fase de liga cuando visite el Estadio Giuseppe Meazza para enfrentarse al Inter.

El Inter vio frustrado su inicio perfecto en la Champions en su último encuentro al caer derrotado por 2-1 a domicilio ante el Atlético de Madrid gracias a un gol en el minuto 93. El equipo de Cristian Chivu ha respondido con fuerza a ese revés, marcando 11 goles en sus tres siguientes partidos a nivel doméstico.

El Liverpool no encuentra salida a su mala racha, ya que cedió la ventaja dos veces en el empate 3-3 contra el Leeds. La presión sobre Slot aumenta, quien tiene la tarea de planificar la respuesta a la goleada por 4-1 sufrida contra el PSV en la quinta jornada, sin embargo, siete victorias en sus últimos nueve partidos europeos fuera de casa (P2) seguramente animarán a unos alicaídos Reds.

PSV vs Atletico de Madrid en el Philips Stadion a las 14:00 horas

PSV y Atlético de Madrid, ambos vencedores en la 5.ª jornada de la fase de liga frente a campeones de la competición, se miden en Eindhoven buscando dar un gran paso hacia el objetivo de finalizar entre los ocho primeros.

En la que fue una de sus mejores europeas de los últimos años, el PSV logró un contundente triunfo por 4-1 sobre el Liverpool en Anfield, sumando tres puntos muy valiosos para seguir en la pelea por avanzar a las eliminatorias (G2, E2, P1).

El Atlético de Madrid aventaja en un punto a su anfitrión tras marcar más allá del minuto 90 para vencer 2-1 al Inter de Milán en un nuevo capítulo de una campaña europea de todo o nada (G3, P2). La escuadra de Diego Simeone también ha sufrido fuera de casa en Europa últimamente, perdiendo cada uno de sus últimos tres partidos como visitante en la Champions League.

Otros partidos de la Jornada 6 de la Champions League