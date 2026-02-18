Partidos de HOY miércoles 18 de febrero en los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26

Continúan los playoffs con los partidos de ida de la UEFA Champions League 2025/26 este miércoles 18 de febrero donde equipos de distintas realidades buscan un lugar en los octavos de final.

Qarabag vs Newcastle (11:45 horas, Tofiq Bahramov Stadium, Bakú)

El conjunto de Qarabag llega a esta instancia tras una fase de liga en la que sorprendió con resultados clave, logrando el boleto por apenas un punto (10). El conjunto de Azerbaiyán, con tres victorias en la fase previa, se aferra a su localía para intentar dar otro golpe en Europa. Newcastle, por su parte, realizó una sólida campaña en la fase de liga, quedando cerca de la clasificación directa con 14 puntos y terminando el puesto 12. Con cuatro triunfos y un plantel más experimentado, los ingleses parten como favoritos.

Bodo/Glimt vs Inter (14:00 horas, Aspmyra Stadion, Noruega)

Bodo/Glimt es la gran revelación del torneo. El conjunto noruego se metió en los playoffs tras vencer nada menos que al Manchester City y al Atlético de Madrid en las últimas jornadas, sumando nueve puntos que le dieron el puesto 23. Inter de Milán, con cinco victorias en la fase de liga, llega como candidato fuerte, aunque su cierre fue irregular con derrotas ante Arsenal y Liverpool. El frío del Círculo Polar Ártico será un factor adicional en este choque.

Club Brujas vs Atlético de Madrid (14:00 horas, Jan Breydel Stadion, Bélgica)

El Club Brujas alcanzaron los playoffs tras ubicarse en el puesto 19 de la fase de liga, con tres victorias en su haber y sumando 10 unidades. Los belgas confía en su fortaleza en casa y en figuras como Hans Vanaken. Atlético de Madrid, que terminó en el puesto 14 en la fase de liga, llega con un plantel competitivo y la ambición de volver a los octavos. Con cuatro triunfos previos, los colchoneros parten con ligera ventaja, aunque saben que el Jan Breydel es un terreno complicado.

Olympiacos vs Bayer Leverkusen (14:00 horas, Georgios Karaiskakis Stadium, Grecia)

Olympiacos logró su clasificación gracias a una remontada final con tres victorias consecutivas. El equipo helénico ya sabe lo que es vencer a Bayer Leverkusen (2-0), pues lo hizo en la fase regular. Los alemanes, con tres triunfos en su campaña, llegan con un plantel sólido y figuras como Alejandro Grimaldo, pero conscientes de que el Karaiskakis es un estadio difícil para cualquier visitante.

