Partidos de HOY miércoles 4 de febrero en la Primera Ronda de la Concachampions 2026

Con dos encuentros continúa la Copa de Campeones de la Concacaf, también conocida como la Concachampions, este miércoles 4 de febrero donde dos escuadras de la Liga BBVA MX entran en acción. los Rayados de Monterrey y la Máquina de Cruz Azul, actual campeón del torneo, jugarán como visitante esperando que saquen resultados positivos.

Xelajú vs Monterrey - Estadio Mario Camposeco - 19:00 horas

El estadio Mario Camposeco será escenario del duelo entre Xelajú y los Rayados de Monterrey en un partido de 16vos de final. Los guatemaltecos llegan con la motivación de enfrentar a uno de los clubes más poderosos de la región, conscientes de que la localía y el apoyo de su afición pueden ser factores decisivos para dar la sorpresa.

Xelajú ha mostrado un futbol combativo en las últimas jornadas del torneo local, con una defensa sólida y un ataque que busca aprovechar cada oportunidad. Sin embargo, el reto será mayúsculo: Monterrey cuenta con una plantilla de lujo, acostumbrada a competir en escenarios internacionales y con figuras que marcan diferencia en cualquier momento.

El encuentro no solo representa un desafío deportivo, sino también un escaparate para el futbol guatemalteco, que busca consolidarse frente a rivales de mayor presupuesto y experiencia. Para Monterrey, el objetivo es claro: imponer su jerarquía y sumar una victoria que reafirme su condición de favorito.

La cita está marcada a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

Vancouver FC vs Cruz Azul - Willoughby Stadium - 21:00 horas

Este miércoles a las 21:00 horas, Vancouver FC recibe a Cruz Azul en un choque que promete intensidad. El club canadiense buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para plantar cara al actual campeón de la Concachampions.

Vancouver FC llega con la ilusión de demostrar que puede competir. Su propuesta futbolística se ha caracterizado por la velocidad en transiciones, elementos que podrían complicar a la defensa celeste.

Por su parte, Cruz Azul afronta el compromiso con la responsabilidad de imponer su jerarquía. Los cementeros cuentan con una plantilla experimentada y con figuras capaces de marcar diferencia en cualquier momento. El reto será mantener la concentración y evitar sorpresas frente a un rival que no tiene nada que perder y mucho que ganar.

