Partidos de HOY miércoles 8 de abril en los Cuarto de Final de ida de la Concachampions 2026

La histórica rivalidad entre la Liga MX y la MLS escribe un nuevo capítulo este miércoles 8 de abril con los cuartos de final de ida de la Copa de Campeones de Concacaf, donde dos de las aficiones más pasionales de México, la de Tigres y la de los Diablos Rojos, le darán la “bienvenida” a dos de las potencias del futbol estadounidense.

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Tigres vs Seattle Sounders - Estadio Universitario - 19:00 horas

A las 19:00 horas, los Tigres de la UANL reciben al Seattle Sounders en el Estadio Universitario. El conjunto regiomontano llega en un momento de dudas; tras una racha negativa en la Liga MX con dos derrotas consecutivas, la más reciente ante Tijuana, los dirigidos por Guido Pizarro necesitan recuperar la memoria futbolística. Su última gran exhibición fue precisamente en este torneo, cuando remontaron un 3-0 adverso ante Orlando City para terminar goleando 5-1.

El Volcán será clave: Tigres solo ha perdido dos de sus ocho duelos en casa este año. Sin embargo, enfrente tendrán a un Seattle Sounders que vive una realidad opuesta. Los de la Ciudad Esmeralda llegan invictos en sus últimos seis juegos y son una amenaza real como visitantes, condición en la que no pierden desde hace cinco encuentros. Seattle, que en 2022 rompió la hegemonía mexicana en este torneo, busca repetir la dosis apoyado en su contundente ofensiva que despachó a Vancouver con un global de 5-1.

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Toluca vs Los Angeles Galaxy - Estadio Nemesio Díez - 21:00 horas

Más tarde, a las 21:00 horas, el Deportivo Toluca se mide al LA Galaxy en el Estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos quieren sacudirse un bache de resultados tras ganar solo uno de sus últimos cinco partidos. No obstante, ese triunfo fue una declaración de intenciones: un 4-0 sobre San Diego FC para avanzar a esta ronda. Con una racha de casi un año sin perder en casa (desde julio de 2025), el equipo de Antonio Mohamed confía en que la altitud y su dominio local sean suficientes para inclinar la balanza.

El panorama para el LA Galaxy es sombrío fuera de California. Aunque eliminaron con solvencia al Mount Pleasant jamaiquino, ese triunfo representa su única victoria como visitante desde 2024. Los angelinos cargan con la etiqueta de no favoritos debido a su irregularidad reciente (tres derrotas en sus últimos seis juegos), por lo que salir vivos del Infierno mexiquense será una misión de resistencia absoluta.

