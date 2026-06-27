Dónde y en qué estadio se juega Croacia vs Ghana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este sábado continúan las emociones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el desarrollo de una serie de enfrentamientos en el marco de la tercera fecha de la Fase de Grupos. Contemplando este asunto, los combinados nacionales de Croacia y Ghana se van a estar enfrentando desde las 15.00 en un partido trascendental para ambos equipos. ¿En qué estadio se juega?

Este emparejamiento se estará desarrollando desde las instalaciones del Estadio Filadelfia, recinto deportivo que tiene la capacidad de albergar, al menos, a 69.000 espectadores y es considerado uno de los escenarios más ecológicos.

Los croatas necesitan un triunfo que les permita asegurar su presencia en la siguiente instancia del certamen. Es importante recordar que los dirigidos por vienen de ganarle a Panamá 1 a 0 en una campaña en donde también perdieron 4 a 2 en lo que fue su debut mundialista.

Los africanos, por su lado, también superaron a su par centroamericano por 1 a 0 y además lograron un sorpresivo empate sin goles frente a Inglaterra. Dichos resultados, los ilusionan, ya que, de momento, están ubicados en la segunda colocación de su zona.

¿Cuáles son las probables alineaciones de Croacia y Ghana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Ghana: Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

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