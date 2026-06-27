Juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY sábado 27 de junio del Mundial 2026™

Este sábado 27 de junio, las pantallas de TV Azteca se visten de gala para llevar por televisión abierta y completamente gratis dos de los encuentros más electrizantes del cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con potencias mundiales e ídolos internacionales jugándose el todo por el todo, la señal de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes será el epicentro de la pasión mundialista.

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A continuación, te presentamos la previa completa de los dos partidazos que no te puedes perder hoy.

Panamá vs. Inglaterra: Orgullo contra el liderato del Grupo L

Horario: 15:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

15:00 hrs (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio de Nueva York-Nueva Jersey

La actividad arranca temprano con un choque de realidades opuestas en el Grupo L. Por un lado, la selección de Panamá llega a esta última fecha sin posibilidades de avanzar tras encajar derrotas frente a Ghana y Croacia. Sin embargo, los canaleros saltarán a la cancha con la firme misión de despedirse dignamente de la justa mundialista y buscar un resultado histórico que limpie el recuerdo del doloroso 6-1 sufrido ante este mismo rival en Rusia 2018.

En la otra cara de la moneda se encuentra Inglaterra. El combinado dirigido por Thomas Tuchel ya tiene asegurado su boleto a los dieciseisavos de final, pero no se guardará nada. Los ingleses necesitan sellar la victoria para garantizar el liderato absoluto de su sector y asegurar un cruce mucho más favorable en la siguiente ronda de eliminación directa.

VER AQUÍ EL PARTIDO PANAMÁ VS INGLATERRA

Colombia vs. Portugal: Batalla campal por la cima del Grupo K

Horario: 17:30 hrs (Tiempo del Centro de México)

17:30 hrs (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio de Miami

El plato fuerte de la tarde de TV Azteca promete hacer vibrar a todo el continente. Colombia y Portugal se ven las caras en la seductora ciudad de Miami en un duelo directo y definitivo por la supremacía del Grupo K. Ambas escuadras han demostrado ser serios candidatos para llegar lejos en este torneo gracias a planteles plagados de estrellas mundiales.

Para los cafetaleros, este partido representa la oportunidad de dar un golpe de autoridad ante una potencia europea y demostrar que están listos para hacer historia. Por su parte, el conjunto luso buscará imponer sus condiciones desde el primer minuto apoyado en su tremendo arsenal ofensivo. Quien logre quedarse con los tres puntos evitará caminos sumamente complicados en las llaves definitivas.

VER AQUÍ EL PARTIDO COLOMBIA VS PORTUGAL

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¿Dónde y cómo ver los partidos HOY?

Fiel a su tradición, el equipo de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrro y Antonio Rosique, entre otro, le pondrá el toque único a estas transmisiones que podrás ver por Azteca 7 , nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes

