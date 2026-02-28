Partidos de HOY sábado 28 de febrero en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Grandes partidos se jugarán este sábado 28 de febrero de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 destinado el duelo entre los Diablos Rojos del Toluca, actuales campeones del futbol mexicano, y las Chivas del Guadalajara, líderes del actual campeonato.

Toluca vs Guadalajara - Estadio Nemesio Díez - 16:50 horas.

Toluca sigue sin conocer la derrota en lo que va de este Clausura 2026 (G4, E3) y pareciera que cada vez va alcanzando un mejor nivel. Viene de una de sus presentaciones más sólidas del año tras ganarle a Necaxa por 3-0 en condición de visitante. El jugar en casa ha sido una de las fortalezas comprobables de Toluca, ya que el conjunto mexiquense no ha perdido ninguno de sus últimos 13 partidos de Liga BBVA MX.

Guadalajara venía en alza tras ganarle al América en el Clásico Nacional y mantener su rendimiento perfecto, pero sufrió una derrota por 2-1 ante Cruz Azul en la jornada más reciente que cortó esa racha. Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán volver al camino de los triunfos.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Atlético de San Luis vs Puebla - Estadio Alfonso Lastras - 17:00 horas.

San Luis se ubica a tres puntos de los puestos de playoff antes del inicio de esta fecha (G2, E1, P4), y considerando que sus 12 goles anotados son la mayor cantidad entre los clubes que actualmente se encuentran en la mitad inferior de la tabla, una mejora en defensa podría ser suficiente para comenzar a escalar puestos.

Puebla registró su quinto partido consecutivo sin ganar en este Clausura 2026 al perder contundentemente en casa por 0-4 ante América. La Franja ha sumado solo cinco puntos hasta el momento (G1, E2, P4) y se ubica más cerca del fondo de la tabla que de los puestos de playoff.

Monterrey vs Cruz Azul - Estadio BBVA - 19:05 horas.

Monterrey viene de sumar su tercera derrota al perder 2-0 en su visita a Pumas en la fecha anterior, y considerando que sus dos últimas caídas han sido a domicilio, seguramente estará ansioso por regresar a casa. Los Rayados consiguieron su primera victoria como local del torneo en su anterior presentación en casa.

Cruz Azul ha ido en alza, ya que encadena seis compromisos sin perder en el Apertura (G5, E1) tras vencer al líder de la tabla, Guadalajara, por 2-1 en la fecha pasada. Ese triunfo tiene a la Máquina iniciando esta jornada a solo dos puntos de la cima y además extendió a ocho su racha invicta en todas las competiciones (G7, E1).

León vs Necaxa - Estadio León - 19:06 horas.

León tuvo la suerte de enfrentarse al equipo más débil de la liga en la jornada anterior, y logró terminar la mala racha que incluyó cinco partidos sin ganar (E1, P4), al imponerse por marcador de 2-1 a Santos Laguna.

Necaxa no logró sumar su tercera victoria consecutiva, ya que el fin de semana se enfrentó al campeón Toluca y cayó por marcador de 0-3. Fue la cuarta caída en los siete enfrentamientos del Clausura 2026 (G3, P4) y también fue el cuarto partido en el que se quedó sin ver la portería rival.

América vs Tigres - Estadio Ciudad de los Deportes - 21:10 horas.

América llega a este partido tras una contundente victoria por 0-4 en campo de Puebla en su presentación más reciente, un resultado que se espera que disipe las dudas que yacen sobre el conjunto azulcrema en este Clausura. Esa goleada vio a las Águilas registrar más de la mitad de sus siete goles en el certamen, habiéndose quedado sin anotar en cuatro encuentros hasta el momento.

Tigres suma dos caídas en sus últimos dos encuentros, ambos siendo derrotas por 2-1 ante Cruz Azul y más recientemente ante Pachuca. Ese par le vieron caer en la clasificación hasta el octavo puesto, comenzando la fecha justo por detrás de su rival de turno y con posibilidades de perder tres encuentros oficiales consecutivos por primera vez desde julio de 2022.

