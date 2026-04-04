Partidos de HOY sábado 4 de abril en la Jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX

Con cinco partidos continúa la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 4 de abril entrando en acción los conjuntos de Cruz Azul, Toluca y América que buscan consolidarse en puestos de Liguilla.

Necaxa 2-1 Mazatlán: Resumen y goles del partidazo en la Jornada 13 del Clausura 2026

Monterrey vs Atlético de San Luis - Estadio BBVA - 17:00 Horas

El cierre del mes de marzo dejó una herida abierta en el orgullo de los Rayados de Monterrey. Tras una estrepitosa eliminación en la Copa de Campeones de CONCACAF a manos de Cruz Azul y una dolorosa derrota en casa ante el Guadalajara, el conjunto regiomontano llega a esta jornada sumido en una crisis de resultados.

Ubicados en la novena posición, los Rayados arrastran una racha de tres partidos sin conocer la victoria en liga. La asignatura pendiente es clara: ajustar la zona baja. Monterrey ha concedido seis goles en sus últimos dos duelos como local.

Por su parte, el Atlético de San Luis llega al Gigante de Acero con la oportunidad de dar un salto en la tabla. Con 11 puntos y situados en el decimoquinto puesto, una victoria potosina igualaría la línea de su rival. No obstante, el panorama es complejo; los visitantes no ganan fuera de casa desde la jornada inaugural y acumulan cuatro salidas consecutivas sin éxito.

Querétaro vs Toluca - Estadio La Corregidora - 17:00 Horas

La jornada en el Estadio Corregidora presenta un escenario de realidades opuestas. El Querétaro busca desesperadamente oxígeno tras encadenar seis partidos sin victoria (E3, P3), hundido por una ofensiva que, con apenas ocho tantos, es la menos productiva del Clausura 2026. A pesar de la solidez defensiva que mostraron en sus recientes empates sin goles, los Gallos Blancos necesitan hacer valer su localía, donde han cosechado la mayoría de sus puntos.

En la acera de enfrente aparecen los Diablos Rojos del Toluca, el único equipo que mantiene el invicto tras 12 fechas (G7, E5). Los dirigidos por Antonio Mohamed presumen la mejor defensa del certamen con solo siete goles permitidos, un muro difícil de franquear para el ataque queretano. Aunque Toluca viene de dos empates consecutivos, este duelo es la antesala ideal para recuperar la confianza previo a su compromiso en la Copa de Campeones de CONCACAF.

Cruz Azul vs Pachuca - Estadio Cuauhtémoc - 19:05 Horas

La Máquina de Cruz Azul llega a la jornada 13 en un estado de gracia envidiable. Con 15 partidos invicto en todas las competencias y un paso perfecto como local (5 victorias), el conjunto cementero se ha consolidado en el Top 3 del Clausura 2026. Los dirigidos por Nicolás Larcamón no solo ostentan la segunda mayor cantidad de triunfos, sino que han convertido su estadio en una fortaleza inexpugnable donde no caen desde hace siete encuentros.

Por su parte, el Pachuca de Esteban Solari encara un desafío mayúsculo. Aunque los hidalguenses arrastran cuatro juegos sin derrota y vienen de rescatar un valioso empate ante Toluca, su rendimiento fuera del Estadio Hidalgo es la asignatura pendiente: apenas un triunfo en cinco salidas este torneo. Con solo tres goles anotados como visitante, los Tuzos deberán romper su sequía ofensiva si pretenden derrotar a un Cruz Azul que luce imparable rumbo a la Liguilla.

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León vs Atlas - Estadio León - 19:06 Horas

El Estadio León será testigo de un duelo crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos en la recta final del Clausura. Los Panzas Verdes llegan con la moral renovada tras romper una racha de tres derrotas consecutivas al vencer al Atlético de San Luis. Sin embargo, la preocupación persiste en el Bajío: con 24 goles en contra, la zaga esmeralda es la segunda más castigada del torneo. Si León pretende pelear por un lugar en la Liguilla, debe cerrar filas urgentemente en casa, donde ha mostrado irregularidad al perder dos de sus últimos cuatro juegos.

Por otro lado, el Atlas llega con un margen de maniobra ligeramente más amplio, manteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre la zona de eliminación. No obstante, los Zorros atraviesan un bache de resultados con solo un triunfo en sus últimos cinco compromisos. Sin victorias en sus pasadas tres salidas, los rojinegros buscarán aprovechar la fragilidad defensiva del local para dar un paso definitivo hacia la fase final.

Santos Laguna vs América - Estadio Corona - 21:00 Horas

El Estadio Corona será el escenario de un duelo con tintes de urgencia. Santos Laguna, hundido en el sótano de la tabla, busca validar su ligera mejoría tras ganar dos de sus últimos tres encuentros. Sin embargo, los Guerreros enfrentan un desafío monumental: corregir la peor defensa del certamen, que promedia 2.5 goles permitidos por partido, y romper una racha de seis juegos sin vencer al América en casa.

Por su parte, las Águilas del América aterrizan en Torreón con la misión de recuperar la consistencia. Tras caer ante Pumas, el conjunto de André Jardine necesita sumar para no poner en riesgo su lugar en los puestos de Liguilla. Aunque los azulcremas han sufrido como visitantes, la estadística les sonríe ampliamente: acumulan 11 partidos invictos frente a los laguneros.

