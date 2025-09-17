Los partidos de la Jornada 1 de la UEFA Champions League que se jugarán hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre, el himno más emblemático del futbol europeo volverá a retumbar en los estadios del continente. UEFA Champions League 2025-2026 arranca con una jornada cargada de emociones, donde seis duelos prometen espectáculo, goles y drama desde el primer minuto. Con el nuevo formato de liga, cada equipo disputará ocho partidos antes de las eliminatorias, por lo que cada punto cuenta desde el arranque.

Olympiacos vs Pafos FC en el Estadio Georgios Karaiskakis a las 10:45 horas

Desde Grecia, el Olympiacos se enfrenta al debutante Pafos FC. Con un claro favoritismo del 67.3%, los locales buscarán aprovechar su experiencia continental para sumar sus primeros tres puntos.

Slavia Praga vs Bodo/Glimt en el Fortuna Arena a las 10:45 horas

En República Checa, Slavia Praga recibe al conjunto noruego Bodo/Glimt. Aunque los checos tienen ligera ventaja (53.2%), este duelo podría ser uno de los más parejos de la jornada.

Liverpool vs Atlético de Madrid en el Estadio Anfield a las 13:00 horas

Uno de los choques más esperados se vivirá en Anfield, donde el Liverpool de Arne Slot recibe al Atlético de Madrid. Los Reds parten como favoritos con un 60% de probabilidad de victoria, pero el conjunto colchonero sabe lo que es silenciar este mítico estadio.

Bayern Munich vs Chelsea en el Allianz Arena a las 13:00 horas

Alemania será testigo de un duelo de gigantes. Bayern, con un 57.9% de probabilidad de triunfo, buscará imponer su ritmo ante un Chelsea que llega con nuevas caras y muchas incógnitas.

Ajax vs Inter de Milán en el Johan Cruijff Arena a las 13:00 horas

En Ámsterdam, el Ajax intentará hacer valer su localía frente a un Inter que parte con ventaja en las apuestas (51.8%). Este duelo entre históricos promete intensidad táctica y talento joven.

PSG vs Atalanta en el Estadio de los Príncipes a las 13:00 horas

El vigente campeón, Paris Saint-Germain, debuta en el París ante el siempre combativo Atalanta. Con un 65.2% de probabilidad de victoria, los parisinos buscarán iniciar su defensa del título con autoridad.

