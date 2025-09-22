¡Clásico Capitalino a la vista! Estos son los precios para el América vs Pumas de la Jornada 11

La pasión por el futbol mexicano se enciende una vez más con el esperado Clásico Capitalino entre América y Pumas, correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 . El duelo se disputará este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, y la afición ya se prepara para llenar las gradas en una noche que promete emociones intensas.

Resumen del partido: Mazatlán 1-1 Atlas | Jornada 9 | Apertura 2025

También te puede interesar:

El conjunto del América ha dado a conocer las fechas de venta y los precios oficiales de los boletos para este enfrentamiento, uno de los más esperados del calendario. La Preventa Azulcrema se lleva a cabo desde los días 21 y 22 de septiembre, exclusiva para abonados y miembros del programa de fidelidad. Por su parte, los compradores del torneo AP25 tendrán acceso preferencial este lunes 22, mientras que la venta general comenzará el martes 23 de septiembre.

¿Cuáles son los precios de boletos por zona para América vs Pumas?

Preferente Sur: $400

Cabecera Norte: $450

Cabecera Sur: $450

Preferente Lateral: $500

Platea Lateral (esquinas): $550

Platea Lateral (central alta): $650

Platea Lateral (central baja): $700

Especial Club (techado): $1,400

¿Dónde comprar los boletos América vs Pumas?

Los boletos pueden adquirirse a través de plataformas oficiales como StubHub, además de puntos de venta autorizados. Se recomienda a los aficionados realizar su compra con anticipación, ya que se espera un lleno total para este clásico que paraliza la Ciudad de México.

América llega con sed de revancha tras su último enfrentamiento ante Pumas como local, donde cayó 1-0. Las Águilas buscarán retomar el vuelo ante su acérrimo rival, mientras que los universitarios intentarán repetir la dosis y consolidarse en la parte alta de la tabla.

El ambiente está listo, la rivalidad está viva y los boletos ya están disponibles. ¡Que ruede el balón en el Clásico Capitalino!

