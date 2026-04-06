Partidos de la Jornada 14 del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

El Torneo Clausura 2026 está llegando a la etapa donde se deciden los boletos a la Liguilla. Para esta Jornada 14, la pantalla de TV Azteca Deportes se viste de gala con una programación que promete emociones de principio a fin, arrancando con una doble cartelera del Viernes Botanero y cerrando con un choque de titanes el sábado por la tarde.

Puebla vs León - Estadio Cuauhtémoc - 19:00 horas

La actividad inicia este viernes 10 de abril en la Angelópolis. La Franja Puebla recibe al León en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar para mantener su sueño de clasificar a la fase final; mientras los Camoteros busca hacer valer su localía, los esmeraldas necesitan corregir el rumbo tras un torneo de altibajos. Cabe destacar que el León es uno de los equipos que todavía no cumple con la Regla de Menores, por lo que este duelo podría marcar su liberación administrativa en ese rubro y enfocarse rumbo a la Liguilla.

Juárez vs Tijuana - Estadio Olímpico Benito Juárez - 21:00 horas

Al terminar, la acción se traslada al norte del país. A las 21:00 horas, los Bravos de Juárez se miden ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Este "Duelo de Fronteras" es de pronóstico reservado: los canes aztecas están a dos puntos para subirse a la Liguilla en el octavo puesto, mientras que Juárez se encuentra en la mismas posición{on solo que con un partido menos que disputará ante Querétaro en los próximos días.

Tigres vs Guadalajara - Estadio Universitario - 17:00 horas

El plato fuerte de la transmisión llega el sábado 11 de abril a las 17:00 horas. El Estadio Universitario será el escenario de un enfrentamiento con sabor a Liguilla: Tigres vs. Chivas de Guadalajara.

Este partido atrae todos los reflectores por dos razones fundamentales. Primero, lo deportivo: el Rebaño Sagrado viene de un intenso empate ante Pumas y busca consolidarse en la parte alta. Segundo, Tigres se encuentra en la tablita de los clasificados (octavo puesto) y necesita ganar puntos para sostenerse, una derrota sería un fuerte problema para sus sueños de ser campeones.

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¿Dónde ver estos 3 partidos de la Jornada 14?

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