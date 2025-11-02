Los partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 2 de noviembre

La Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX continúa este domingo 2 de noviembre con tres encuentros donde los equipos de Pumas y Chivas entrarán en acción buscando los universitarios entrar al Play-in y el conjunto del Rebaño Sagrado establecerse en el sexto puesto de la tabla.

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Pumas vs Tijuana - Estadio Ciudad Universitaria - 12:00 horas

Las cosas no han ido bien para Pumas en este Apertura 2025, ya que cuenta con apenas tres triunfos en 15 jornadas (E6, P6) y lo más preocupante es que no ha podido ganar en sus últimos siete compromisos (E3, P4). Viene de rescatar un empate en su presentación más reciente ante León en la recta final del encuentro por la vía del penalti. El cuadro dirigido por el entrenador Efraín Juárez tampoco ha conseguido solidez cuando juega como local, ya que solo ganó uno de los siete compromisos disputados hasta ahora (G1, E3, P3). Una victoria este domingo lo catapulta al décimo lugar y ubicarse en puesto de Play-in.

Aunque Tijuana está mejor posicionado en la tabla con respecto a su rival en turno, es posible que no llegue con mucha confianza ya que no registra triunfos en sus últimos cuatro encuentros (E2, P2). De hecho, el conjunto rojinegro perdió en la jornada anterior por marcador de 2-0 ante Tigres a domicilio. Una victoria para el equipo que dirige Sebastián Abreu le podría asegurar estar en la siguiente etapa del certamen.

También te puede interesar:



Querétaro vs Mazatlán - Estadio La Corregidora - 17:00 horas

Querétaro comienza la jornada un punto y un puesto por encima de su rival de turno en la tabla de posiciones, y con tres puntos separándolo del puesto de Play-In, ganar es imperativo para mantenerse con vida en la campaña de liga.

Mazatlán llega a este partido con un punto menos que Querétaro, pero ha sumado puntos consistentemente en las jornadas recientes, empatando sus últimos dos compromisos por 2-2 ante Santos Laguna y más recientemente ante América.

Pachuca vs Guadalajara - Estadio Hidalgo - 19:00 horas

Una racha de tres partidos sin ganar (E2, P1) ha hecho que Pachuca pierda terreno en la lucha por los primeros seis lugares de la tabla, dado que entra a esta fecha octavo en la tabla, aunque a solo un punto de su objetivo, ocupado precisamente por su rival de turno, así que sabe la importancia de este choque.

Guadalajara se recuperó de un duro traspiés ante Querétaro goleando 4-1 a su gran rival, Atlas, en el Clásico Tapatío durante la jornada pasada, un resultado que también lo llevó al sexto lugar de la clasificación, la cual actualmente ocupa solo por diferencia de goles. Con solo dos partidos por disputar, incluyendo este, las Chivas saben que tienen poco margen de error si quieren evitar los Play-in.

