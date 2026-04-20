Partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes transmitirá una doble cartelera este miércoles 22 de abril de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, donde llevará duelos que son vitales para definir el acomodo final rumbo a la Liguilla. Dos grandes: Chivas y Toluca estarán presentes.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

Mazatlán vs. Toluca - Estadio El Encanto - 19:00 horas

La primera parada de la tarde será en la Perla del Pacífico. A las 19:00 horas, el Estadio El Encanto vibrará con el choque entre los Cañoneros de Mazatlán y los Diablos Rojos del Toluca.

El equipo mexiquense llega con la etiqueta de favorito, buscando asegurar su clasificación directa a los cuartos de final. Para el Toluca, ganar en tierras sinaloenses significa asegurar su boleto y consolidarse como uno de los candidatos más serios al título. Por otro lado, Mazatlán, siempre peligroso en casa, intentará hacer valer su localía para cerrar el torneo con dignidad y, de paso, arruinarle los planes a la visita.

Necaxa vs. Chivas - Estadio Victoria - 21:00 horas

Al terminar el encuentro en Mazatlán, la emoción se traslada inmediatamente al Estadio Victoria. En punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), los Rayos del Necaxa recibirán a las Chivas del Guadalajara.

Este duelo es uno de los más esperados de la jornada. El Rebaño Sagrado llega con la necesidad de sumar de a tres para asegurar su posición en la cima en la tabla y buscar recibir todos los partidos de vuelta en su casa en la Liguilla. Sin embargo, visitar Aguascalientes nunca es sencillo; Necaxa ha demostrado ser un equipo ordenado y capaz de complicarle la existencia a cualquiera de los llamados “grandes”.

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¿Dónde ver los partidos de Mazatlán vs Toluca y Necaxa vs Chivas?

Este miércoles 22 de abril podrás ver EN VIVO y GRATIS los dos partidos en TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

