Los partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 8 de noviembre de 2025

Con cinco partidos continúa este sábado 8 de noviembre la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX donde se definen todos de los equipos para entrar en forma directa a la Liguilla o al Play-In.

En este día juegan los ‘cuatro grandes’, así como, los Tigres buscando el liderato que podrás ver el encuentro a través de TV Azteca.

Tigres vs Atlético de San Luis - Estadio Universitario - 17:00 horas

Tigres busca extender su racha positiva que actualmente cuenta con 12 partidos sin perder (G6, E6), y este encuentro en casa aumenta las posibilidades de un resultado positivo. Esta será su última presentación en casa en la fase regular y querrá cerrar de la mejor manera.

La llegada del español Guillermo Abascal al banquillo de Atlético de San Luis trajo esperanza al entorno, pero los resultados no fueron los esperados. Después de 16 jornadas, el conjunto potosino registra la segunda mayor cantidad de derrotas (G5, E1, P10) y de hecho, viene de perder dos partidos consecutivos, ambos de local y después de tomar ventaja en el marcador.

El partido lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y Luis García.

Guadalajara vs Monterrey - Estadio Akron - 17:07 horas

Luego de un complicado arranque de torneo, el entrenador Gabriel Milito pudo engranar las piezas en el momento justo, dado que Guadalajara venció 0-1 a Pachuca en la fecha pasada para asegurar su pase directo a los cuartos de final. Esa fue la sexta victoria de las Chivas en sus últimas siete presentaciones en liga (P1). Hacerse sólido en casa ha sido crucial en ese desempeño, dado que el Rebaño Sagrado ha ganado en sus tres presentaciones más recientes como local.

Monterrey ha sido lo contrario al del dueño de casa, dado que ha ganado apenas uno de sus últimos cinco compromisos ligueros (E3, P1), no obstante, el conjunto regiomontano también está clasificado a la siguiente fase de la competición, e incluso se encuentra cinco puntos por encima del Guadalajara de cara a esta última jornada.

León vs Puebla - Estadio León - 19:00 horas

León ha vivido un torneo sensacionalmente frustrante, el penúltimo clasificado de la fase regular del Apertura (G3, E4, P9), afronta la última jornada, tras un desangelado semestre, queriendo ganar para mejorar en la tabla.

Puebla ya sabe que será último del Apertura pase lo que pase (G2, E3, P11) y la falta de un sistema de descensos en la Liga MX lo salva de un mal mayor que la penalización económica.

Toluca vs América - Estadio Nemesio Diez - 19:00 horas

Toluca busca cerrar la fase regular del Apertura 2025 en un gran estado de forma, aunque sus resultados en los últimos partidos no han sido del todo destacados. De hecho, Toluca fue incapaz de marcar en su visita a Atlas y su empate 0-0 fue su tercer empate consecutivo en todas las competiciones.

América logró asegurar su boleto a la Liguilla de este Apertura 2025 hace algunos partidos, pero recién en la última jornada se conocerá su posición y su camino hacia una nueva final. América ha demostrado buena capacidad para rescatar puntos cuando le toca jugar como visitante y solo ha perdido en uno de los últimos cinco partidos que ha disputado en suelo rival (G2, E2, P1).

Cruz Azul vs Pumas - Estadio Cuauhtémoc - 21:05 horas

Cruz Azul tiene asegurado su pase directo a los cuartos de final del Apertura desde hace rato, sin embargo, todavía está luchando por la cima de la tabla, ya que inicia la jornada en el primer lugar con 35 puntos (G10, E3, P1), pero con apenas uno más que sus dos perseguidores inmediatos.

Pumas se encuentra ubicado al momento en el lugar 11 de la tabla, pero sabe que no tiene margen de error si quiere avanzar al Play-In, dado que hay equipos que se encuentran por debajo suyo tienen posibilidades de arrebatarle ese último puesto de clasificación y de que Querétaro se encuentra un punto por encima de ellos.

