Partidos de la Jornada 2 del Brasileirao que transmitirá TV Azteca Deportes

TV Azteca continúa con las transmisiones del Brasileirao 2026 con la segunda jornada y los aficionados al futbol sudamericano podrán disfrutar de estos encuentros de gran nivel a través de Azteca Deportes Netwok, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes entre el 4 y 5 de febrero. La liga brasileña, reconocida por su intensidad y talento, promete emociones desde el arranque de la temporada.

RESUMEN: São Paulo vs Flamengo | J1 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Bragantino vs Atlético Mineiro

El martes 4 de febrero abrirá la actividad con el duelo entre Bragantino y Atlético Mineiro, un choque que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de protagonismo. Bragantino buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes, al momento se encuentra en la octava posición de la tabla, mientras que el Galo (10 en la tabla) intentará imponer su jerarquía y demostrar por qué es considerado uno de los clubes más competitivos del país. La cita está marcada para un partido lleno de dinamismo y ofensiva.

Gremio vs Botafogo

Ese mismo día, el Gremio recibirá a Botafogo, otro encuentro que promete intensidad. El cuadro de Porto Alegre quiere aprovechar su localía para sumar una victoria que lo acerque a los primeros puestos, mientras que Botafogo llega con la misión de confirmar su buen arranque y demostrar que puede ser protagonista en este torneo. La rivalidad histórica entre ambos equipos garantiza un espectáculo atractivo para los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR:



Bahía vs Fluminense

La jornada continuará el miércoles 5 de febrero, cuando el Bahía se enfrente al Fluminense. Este partido representa un reto importante para Bahía, que busca consolidarse en la máxima categoría y dar un golpe de autoridad ante uno de los clubes tradicionales de Brasil. Fluminense, por su parte, llega con la etiqueta de favorito y con la intención de sumar puntos que lo mantengan en la pelea por los primeros lugares que en momento lo tienen en la quinta posición.

Cruzeiro vs Coritiba

Finalmente, el Cruzeiro se medirá contra el Coritiba, en un duelo que enfrenta a dos equipos con necesidades de salir de los últimos puestos. Cruzeiro quiere recuperar protagonismo y volver a ser un contendiente serio en el Brasileirao, mientras que Coritiba intentará sorprender y sumar unidades que le permitan escapar de la presión en la tabla.

Con estos cuatro encuentros, el Brasileirao 2026 reafirma su condición de una de las ligas más apasionantes del continente. TV Azteca acerca a los aficionados mexicanos la magia del futbol brasileño, con partidos que prometen espectáculo, goles y grandes historias dentro del campo.

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 2 del Brasileirao 2026?

Los cuatro partidos los podrás ver a través de TV Azteca por Azteca Deportes Network, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de los mejores.

