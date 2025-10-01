Los partidos de la Jornada 2 del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy martes 30 de septiembre 2025

Este miércoles 1 de octubre, las acciones en el Mundial Sub 20 se reanudan en Chile, con una agenda cuatro partidos, destacando el partido de las 2:00 PM cuando el equipo de México mida fuerzas ante España.

México que está instalado en el Grupo C, que arrancó su participación en el Mundial Sub 20 en contra de Brasil logrando un fenomenal empate a dos goles, ahora se enfrenta a los españoles que vienen de derrota y anhelan tomar un respiro para pensar en avanzar en el torneo y no ser de los primeros eliminados.

España perdió en su primer partido en contra de Marruecos y luego los compromisos en el papel van subiendo de nivel, enfrentando a México y cerrando su fase de grupos ilusionados por avanzar, cuando se enfrente a Brasil.

En ese mismo escenario, México tiene un camino más cómodo, pero no asegura nada. Ya igualó contra Brasil, ahora enfrentan a una España necesitada y cierran contra Marruecos que en el papel es el más débil del sector.

Los partidos del Mundial SUB 20 de hoy 1 de octubre

España vs México – 14:00 h (Estadio Nacional, Santiago) Italia vs Cuba – 14:00 h (Estadio Elías Figueroa, Valparaíso) Argentina vs Australia – 17:00 h (Valparaíso) Brasil vs Marruecos – 17:00 h (Santiago)

Grupo D del Mundial Sub 20 también entra en acción Los equipos del Grupo D, del Mundial Sub 20, también entran en acción este 1 de octubre, en donde Argentina encabeza el sector con una victoria, luego está también con tres puntos el equipo de Italia y con un futuro difícil están Australia y Cuba.

Hoy Argentina tiene un reto que parece sencillo de encarar enfrentando a Australia, en tanto que Italia midiéndose ante Cuba no parece tener muchos problemas.